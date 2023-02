Qué es el Ikigai, los 4 pasos para descubrirlo y por qué es importante para ti

¿Sientes que pierdes los valiosos años de tu vida, y no sabes encauzar tus pasiones y anhelos? ¿Andas por la vida sin rumbo ni una guía? ¿Has soñado con tener claridad en tu mente y no lo has conseguido?