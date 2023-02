Masturbación pública: el video de la aberrante situación que vivió una chica en Mendoza

Una chica de 22 años sufrió una desagradable, peligrosa y lamentable situación de acoso callejero en las afueras de un reconocido hipermercado mayorista ubicado a metros de la Costanera, en Guaymallén. Más precisamente "en el cruce de las vías del Metrotranvía en la calle Washington, enfrente de la estación de servicio conocida como La Jirafa", precisó la víctima, María Paula Barros, quien le relató a MDZ lo ocurrido.

El video se volvió viral durante el fin de semana en toda la provincia. Paula decidió publicarlo en sus redes sociales para darle visibilidad a la situación de acoso sexual que había vivido. "Estoy harta de no poder caminar tranquila y tener que soportar estas cosas", sentenció en Twitter lejos de hablar solo por ella misma, sino en nombre de miles (millones) de mujeres que a diario sufren situaciones de acoso.

Era viernes al mediodía cuando Paula caminaba por la calle Washington de Godoy Cruz. "Primero me lo crucé de frente", hizo referencia al depravado, "me decía cosas, pero iba con auriculares hablando por teléfono así que no sé bien qué me dijo", continuó.

"Le dije que me parecía un hombre desagradable y seguí mi camino", indicó Paula, ya invadida por sensaciones de bronca y miedo. Su viernes, culpa de este sujeto, ya había pasado a ser un mal día y no era -puntualmente- una decisión que ella había tomado.

Lo subo acá también porque estoy harta de no poder caminar tranquila y tener que soportar estas cosas, cuando ustedes andan con total impunidad por la calle. No importa la hora, el lugar o la ropa que llevaba puesta. pic.twitter.com/bTasegPZEq — María Paula uD83DuDC9A (@barrospaau) February 25, 2023

"Me di vuelta para ver que no me siga, ya que estaba a una cuadra de mi casa. Y cuando me di vuelta vi eso, por eso lo empecé a filmar", completó la secuencia. Las imágenes son elocuentes: el hombre que minutos antes la estaba hostigando de forma verbal, ahora la miraba fijamente desde el otro lado de la calle al mismo tiempo que tocaba sus genitales. La escena de masturbación pública quedó captada por su propio celular.

"No me tomé el tiempo para hacer la denuncia, esas cosas nunca prosperan. Prefiero viralizarlo en redes y que quede expuesto ahí", completó en su relato a MDZ.