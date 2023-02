Nuevas fotomultas en CABA: tecnologías para moderar el modo de manejo

En febrero comenzó a regir el nuevos sistema de fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires con la instalación de 215 cámaras de seguridad controlarán el uso del teléfono celular, del cinturón de seguridad y algún giro indebido o semáforo cruzado en rojo.

“Se espera que con esta medida haya mayor consciencia sobre las prácticas indebidas a la hora de conducir tales como uso del celular, no llevar puesto el cinturón de seguridad, excesos de velocidad y la ejecución de maniobras bruscas. Por otro lado, aunque no debería ser así, el pago de una multa en muchos casos hace respetar normas de tránsito que, si no existiera la misma, los conductores no respetarían”, dijo a MDZ Daniela Medina, Gerente del Centro de Comando y Control de Ituran Argentina, empresa de seguridad vehicular.

“Hoy en día existen diferentes alternativas tecnológicas que permiten prevenir y hasta evitar accidentes viales, dispositivos que generan determinadas alarmas en caso de detectar conductores distraídos o con un cansancio notorio”, agregó, en torno a las asistencias que hoy cuentan los vehículos y a las app que ofrecen empresas. En el caso de Ituran, menciona que la aplicación propia permite identificar estilos de manejo, detectar maniobras bruscas y activar alertas de velocidad. También sugiere oportunidades de mejora con un scoring propio.

Las nuevas cámaras intentan bajar la siniestralidad vehicular en Buenos Aires.

Asimismo, los vehículos empiezan a incorporar tecnologías en segmentos cada vez más iniciales que permiten mejorar los modos de conducción: lector de señales de tránsito que alerta excesos de velocidad, asistente de cambio de carril involuntario que obliga a los conductores a poner la luz de giro antes de cambiar de carril -para evitar tironeos del volante-, detector de fatiga que analiza diferentes parámetros para sugerir un café.

Asimismo, las automotrices también ofrecen sistemas exclusivos. Y en Argentina se destaca la asistencia OnStar de Chevrolet, que además de seguridad y asistencia, permite monitorear el vehículo de forma permanente, con funciones de telemática.

Multas

Según informó el Gobierno porteño, las cámaras intensificarán su accionar, debido a que en el año 2021 casi 100 personas murieron en un siniestro vial dentro del ámbito de la CABA.

En tanto, se informaron los nuevos valores de las multas por exceso de velocidad, que irán de $4.086 a $233.480 (70 a 4.000 UF).

Por violación del semáforo en rojo, será de $17.511 a $87.555 (300 a 1.500 UF). Por el uso del celular mientras se maneja: de $7.571 a $15.142 (100 a 200 UF); por circular sin cinturón de seguridad: $7.571 (100 UF), y por giro indebido: $7.571 (100 UF).

Se indicó además, que el valor de la UF es de $75.71, desde el 5 de septiembre de 2022. Las app privadas permiten mejorar modos de conducción.

En diálogo con el programa Código Metro, Federico Croce, Director General de Infraestructura de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: "A partir de hoy estamos arrancando con este nuevo sistema, si bien ya venía funcionando con exceso de velocidad y cruce del semáforo en rojo, la novedad que tenemos hoy es que se van a estar incluyendo el uso del celular al volante, la falta del cinturón y los giros indebidos".

Y agregó: "Lo que tratamos de hacer es generar conciencia en la gente en que estás faltas son bastantes graves. En los últimos años hemos detectado y se triplicó el uso del celular al volante, algo que es sumamente riesgoso. Imagináte que un segundo sin mirar a 40 kilómetros por hora estás avanzando a 33 metros a ciegas".

Scoring nacional

El sistema de scoring consiste en una asignación inicial de 20 puntos a cada conductor, que se irán descontando en caso de que se cometan infracciones con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, y que contempla la inhabilitación de la licencia de conducir por períodos determinados de tiempo cuando se registre acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas ya que este sistema rige en todo el país.

Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera, 180 días.

Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.

Para recuperarlos y restablecer la licencia, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación. Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar 4 puntos.

En el caso de que transcurran dos años sin infracciones de ningún tipo, desde la última falta que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.