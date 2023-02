La monogamia no es para ellos, estos son los signos más infieles del zodíaco

Con el horóscopo podemos conocer la razón de las actitudes de las personas. Los regidos por estos signos tienen problemas para mantener sus relaciones amorosas.

La fidelidad es importante y los regidos por estos signos lo saben, pero siempre, tarde o temprano, terminan engañando a sus parejas. Su impulso termina apoderándose de sus pensamientos y simplemente se dejan llevar. Estos son los signos más infieles del zodíaco.

Tauro: suelen ser egocéntricos, por lo que no piensan en su pareja. Ellos son maestros del engaño y siempre tienen una excusa para salirse con la suya. Se enamoran fácilmente, por lo que tienen un largo historial de relaciones fallidas.

Cáncer: a los regidos por este signo les encanta jugar con el corazón de las personas. Suelen manipular a la gente para conseguir lo que se proponen y nunca aceptan por completo la responsabilidad de sus actos. Las personas de este signo suelen alimentarse de la vitalidad de sus amoríos.

Piscis: no se preocupan por su pareja, por lo que no piensan demasiado a la hora de cometer una infidelidad. Pero si piensan en como encubrir sus actos para no ser descubiertos. Tienen una personalidad seductora que puede conquistar a cualquiera.