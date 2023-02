La insensatez, tras una derrota política, marca la agenda vendimial de Guaymallén

El 18 de marzo del 2021, hace casi dos años atrás, una ordenanza propuesta por el radical Ignacio Conte, y aprobada por el Concejo Deliberante de Guaymallén, eliminaba la elección de la Reina de Guaymallén. La tradición mendocina que comenzó en 1936 cuando Delia Larrive Escudero fue coronada como la primera Reina de la Vendimia de Mendoza, tenía su punto final, al menos en Guaymallén, por un puñado de firmas que decidían que esto era "obsoleto" y reafirmaba "estereotipos" y "discriminaba".

Sin importar si mi opinión sobre la elección de la reina está bien o mal, sí considero que eliminar una tradición que marcó una de las fiestas más trascendentes del mundo vitivinícola, no es para realizarla entre gallos y medianoches a gusto y piacere de políticos de turno.

En su momento el ojo estuvo puesto en la inmediatez y velocidad con la que se aprobó esta medida sin escuchar la opinión de los vecinos. La decisión que no debería haber más una reina de la vendimia no debería haber sido realizada dentro de una habitación con el brazo levantado de un puñado de personas que dicen (y creen) representar a la ciudadanía.

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

¿La elección de una figura femenina que represente a un departamento es anticuado? Puede que sí. ¿El nombre de "reina" a esa representante es desacertado? Puede que sí. Pero que la mejor decisión sea abolir dicho puesto y con ellos tirar por la borda casi 90 años de historia nunca me pareció acertada.

Representantes de Coreguay, en representación de miles de vecinos, con la cara visible de Julieta Lonigro como la "reina del pueblo", llevaron adelante una lucha porque esa medida tomada de manera apresurada sea revertida. Esto se logró tras el reciente fallo de la Corte que ordenó que el municipio comandado por Marcelino Iglesias debía dejar sin efecto lo aprobado y volver a elegir una Reina de Guaymallén.

Julieta Lonigro fue titulada como la "reina del pueblo" de Guaymallén.

A partir de ese momento parecía que el municipio iba a acatar la orden, algo que en los papeles parece haber hecho, pero no así en la práctica. Es que tras un revés de la ciudadanía presentando a 163 postulantes a ser reinas del departamento, un record por la manera y el tiempo que se dio para esto, ahora desde Guaymallén decidieron un método de aceptación por medio de un examen.

Un examen para formar e instruir a las jóvenes sobre el departamento y sobre la vitivinicultura suena acertado y acorde a lo que amerita una fiesta de la magnitud de la Vendimia. Esto sería quizás una opción que podrían haber barajado en vez de decidir abolir la figura de la reina, pero no.

Ahora, ahora literal, este miércoles y jueves, algunas de las 163 representantes recibieron tres PDF con las temáticas a estudiar. En total 131 páginas en donde la historia de Guaymallén, de la Vendimia, cómo se hace el vino y todo lo relacionado a la vitivinicultura, es parte del temario que cuentan estos tres PDF. Estos serían conocimientos básicos para una persona que puede llegar a representar a Mendoza en el mundo.

Si esto hubiera sido organizado con tiempo, de manera ordenada, con cursos, charlas, talleres y una capacitación verdadera sería realmente una opción válida y que tendría una aprobación general de la ciudadanía. Los distintos tipos de uvas son algunos de los temas que deberán estudiar las postulantes.

Ahora, si la decisión de Guaymallén fue que las postulantes estudien estas 131 páginas en solo 5 días (el examen es el martes 7), suena más a tener ganas que los cargos queden vacantes a que verdaderamente las jóvenes logren instruirse sobre las temáticas planteadas.

O quizás el revés judicial lleve a que a partir de ahora la representante de Guaymallén sea parte de la agenda fuerte del municipio. Quizás esta mujer pase a tener una función fuerte en donde logre poner en práctica todo lo aprendido con proyectos y participaciones. En caso contrario, y anticipándome a lo que va a suceder, simplemente parece que quieren ahuyentar a que nadie rinda.

Porque esas 163 postulantes, en su mayoría, son personas que tienen otras actividades laborales y académicas y quieren lograr formar parte de una fiesta en la que siempre soñaron estar, no están concursando para ingresar a una carrera universitaria ni a un cargo público.

Puede que yo esté equivocado, pero si desde las altas esferas de la Municipalidad de Guaymallén ordenaron que la representante vendimial logre adquirir todos estos conocimiento, debo dar por sentado que cada uno de los funcionarios, votados por los vecinos, saben a la perfección cada una de estas 131 páginas.

No se me ocurre ni dudar que cada funcionario público que decidió presentarse en alguna elección y fue elegido por el voto del pueblo tiene vasto conocimiento sobre estas temáticas y cualquiera que pueda necesitar algún ciudadano.

Si creen que la "reina de la Vendimia de Guaymallén" debe saber en profundidad temáticas relacionados a su rol, algo que coincido, también imagino que todas las secretarías de la municipalidad como así también sus concejales tienen amplios conocimientos sobre el territorio que representan en sus distintas aristas económicas, sociales y cual fuere.

No sea cosa que el día de mañana alguien les pregunte qué son los anaerobios en un vino y no sepan la respuesta. No vaya a ser que no puedan describir a la perfección la ampelografía de la vid.

En fin, el martes son los exámenes y la candidata que mejor porcentaje obtenga será la elegida para representar su respectivo distrito. En caso que ninguna supere el 70% de los conocimientos el cargo quedará vacante.