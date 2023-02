El Gobierno tomó una fuerte medida contra los conductores que dejan que sus hijos menores manejen

En las últimas semanas se viralizaron una gran cantidad de videos de padres que se filman manejando vehículos con sus hijos (menores de edad) tomando el volante y otros que son filmados a modo de denuncia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reconoció que semana tras semana llegan cientos de videos de esa índole y el organismo decidió suspender las licencias de aquellos conductores.

El organismo señaló en un comunicado que, a través del canal de denuncias de la ANSV, "llegan de forma recurrente videos donde se puede observar a personas adultas dejando que sus hijos tomen el volante en la vía pública. Ocurre en todo el territorio argentino y frente a estos hechos la ANSV acciona suspendiendo la licencia de los adultos responsables y llamando a la reflexión para que no vuelvan a suceder".

En los últimos días se conocieron varios casos donde se observa a niños tomando el volante, ya sea arriba de la falda de los conductores o bien, directamente manejando el automóvil, cuando incluso apenas llegan a los pedales. "Estas conductas ponen en peligro la vida de los niños y de las personas que se encuentran a su alrededor", afirmó la Agencia.

"Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos", expresó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

No es un caso aislado, ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. Por eso accionamos inmediatamente cuando vimos estas imágenes.

Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos. https://t.co/aHQxZwGuOG — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) February 2, 2023

Ayer, la ANSV recibió un video a través del canal de denuncias, donde se puede ver a un niño manejando un auto en Río Grande, Tierra del Fuego. Las imágenes muestran que el chico apenas puede ver por arriba del volante y que es grabado por su padre, que va de acompañante.

Por otro lado, hoy se viralizaron imágenes donde se puede ver a un taxista, en la provincia de Córdoba, que lleva a su hijo en la falda mientras maneja dejándolo tomar la dirección del automóvil.

En ambos casos la ANSV se contactó con los municipios donde se encuentran radicadas las licencias nacionales de conducir y con un trabajo en conjunto entre ambos organismos estatales, se llevó a delante la suspensión de ambas licencias.