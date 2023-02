Censo 2022: los datos sobre las personas en situación de calle no cierran y se desató la polémica

Las personas en situación de calle atraviesan por uno de los pesares más grandes que puede vivir un ser humano. Estar fuera del sistema por accidente o por elección, no deja de ser una moneda en el aire para sus vidas, dado que se entregan a la intemperie, la falta de alimentación e hidratación segura, inseguridad y distintas condiciones que se asemejan más al "estado de naturaleza" hobbesiano, que a la vida entendida en la modernidad. El Censo 2022, sea por ineficiencia estatal o errores voluntarios, está siendo criticado por encontrarse muy lejos de lo que arrojaron otras estadísticas realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y las encuestas de distintas organizaciones sociales.

El Censo 2022 arrojó que en la Argentina hay 2.962 personas viviendo en situación de calle. Según la encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la provincia que tiene mayor cantidad de personas en situación de calle es Buenos Aires, con 961 habitantes en esta condición (797) en el Gran Buenos Aires y 164 en el resto de la provincia), seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 903 habitantes. Por detrás ellas, quedaron Salta (244), Santa Fe (209), Entre Ríos (139), Córdoba (91) y Jujuy (82).

Censo 2022 realizado por el Indec en mayo pasado

Lo llamativo es que en el contexto económico que transita el país, estos números contradicen a los que arrojó el Censo a Personas en Situación de Calle, que realizó el GCBA en mayo de 2021. El mismo, detalló que en todo el ámbito de CABA, se detectaron 2.573 casos, entre los que residen en Centros de Inclusión Social (1.605) y los que viven directamente en la calle (968). Discriminación válida para estos ejercicios, dado que no solo puede considerarse "persona en situación de calle" al que viven de forma permanente en espacios públicos, sino también a los que lo hacen de forma transitoria.

"Lo tenemos perfectamente medido, llegan de La Matanza, Florencio Varela, Avellaneda, los lunes, pasan la semana y se van el fin de semana a su lugar de origen", declaró Jorge Macri a este medio la semana pasada, con respecto a los Centros de Inclusión Social que inauguró el GCBA en 2009 y tuvieron un inicio exitoso pero que no pudo perdurar. "Primero, en CABA tenemos mejores ingresos que en los municipios que mencioné, segundo al haber muchos comercios, las chances de que te den propinas o dinero al pasar con más altas, y tercero porque invertimos mucho en Seguridad y no es lo mismo quedarse dormido en una avenida peligrosa del Conurbano que en un cajero automático filmado de la Capital", señaló el Ministro de Gobierno porteño, en dicha oportunidad.

Censo a Personas en Situación de Calle que realizó el GCBA en mayo de 2021.

Organizaciones sociales que realizan en forma conjunta el "Censo Popular", reclamaron por lo métodos utilizados por el Estado para la ejecución del Censo 2022. “Creemos que aumentó por lo menos un 30 por ciento en comparación con 2019, cuando el relevamiento que hicimos las organizaciones sociales arrojó 7.251, creemos que ahora superan las 10 mil personas sólo en la Ciudad”, señaló Horacio Ávila, líder del Proyecto 7 (una de las organizaciones que realiza este estudio), en declaraciones a la prensa.

Ávila, además, remarcó que están "en contra de cómo se realizaron los censos. El Indec repitió la metodología de la Ciudad, que es ineficaz, se hace sólo de noche, cuando la gente que vive en la calle se esconde, se resguarda, no es el mejor momento”. Debido a esto, se convocó a un escrache para este viernes en las puertas de las oficinas del Indec, en el microcentro porteño. "Es inaceptable que al Indec, el número de personas en situación de calle en CABA les de menos que al, ya de por mentiroso, número del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es inadmisible que la segunda provincia en población de la Argentina le de 93 personas en situación de calle. Es ridículo pensar que a nivel nacional haya solo 2.962 casos, con un 8% de indigencia en toda la Argentina", señalaron desde el Instagram de la organización.

Último "Censo Popular" realizado por organizaciones sociales en 2019.

El censo, como práctica institucional del Estado, tiene como fin plantearse soluciones a los problemas reales de la nación y a los conflictos habitacionales y los referidos al desarrollo humano, a partir de un estudio demográfico puntilloso que debería tener por objetivo formar los datos más precisos posibles. Este no pareciera ser el caso de la encuesta realizada en 2022, que fue muy criticada en su puesta en práctica, su posterior análisis del relevamiento y ahora con su publicación tardía de resultados. Con datos más precisos sobre las personas en situación de calle, podrían emprenderse nuevos trabajos que busquen resignificar el lugar de estas personas en la sociedad e intente devolverlos al sistema.

¿Cómo ayudar a una persona en situación de calle?

Mientras la ineficiencia del Estado permanece y las organizaciones sociales se mueven por cuestiones partidarias e ideológicas, las personas en situación de calle siguen existiendo y subsisten gracias al ciudadano común. Nicolás Fiorio, psicólogo que trabajó durante años con personas en situación de calle en la parroquia Inmaculada Concepción del barrio de Belgrano y en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) del barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31) dialogó con MDZ para dar ciertos puntos a tener en cuenta para la asistencia de estas personas por parte de los vecinos: "Mirar al otro y no ser indiferente al que está en la calle como si fuera alguien peligroso. Con esto no digo que haya que exponerse a cualquier situación, pero si te piden una moneda, no ignorar, mirarlo y darle entidad".

Señaló también que, para el mendicante, es "horrible sentirse anulado por la mirada del otro. La indiferencia es violenta. Tratar de escuchar que es lo que el otro necesita y, además, dejar de pensar que dar limosna es lo mismo no enseñar a pescar". Sobre esto último, explicó también que "la persona que está en calle sabe que la moneda no lo salva, pero si lo ayuda a sobrevivir". Para concluir, explicó que, por las condiciones tan inhumanas en las que se encuentran desarrollando su vida, "las personas en calle desarrollan muchísimas defensas para sobrevivir. Son desconfiadas, tienen manejos psicopáticos y, en algunos casos, desarrollan adicciones como el alcoholismo para poder soportar esa realidad".

Además, es importante que a la hora de asistir a una persona en situación de calle, se tenga conocimiento previo sobre entidades que se dediquen a su asistencia. Así, pudiendo lograr el contacto entre esta y la persona que sufre la condición de vivir en la calle, el problema de la persona puede ser abordado por personas especializadas y el ciudadano común cumple un rol sano como nexo para el bien de la persona asistida.

En cuanto a estas entidades, en Argentina funcionan muchas que llevan adelante la empresa de acompañar y servir a estas personas. Fundación Sí, por ejemplo, puede encontrarse en distintos puntos del país y realiza obras solidarias para barrios, hogares y también personas en situación de calle que necesitas de ayuda. A nivel nacional, también, pueden encontrarse organizaciones como Cáritas Argentina, que funciona en la mayoría de las parroquias de la Iglesia Católica, y Manos Abiertas, organización de inspiración jesuita que trabaja en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y San Juan. Los Centros de Inclusión Social, dependientes del GCBA, Amigos en el Camino y Acción PSC, son otras opciones que pueden servir para los vecinos porteños que se encuentren con personas en situación de calle.