Caos y buena música de fondo, la mejor receta para ver esta serie

Me gustaría cocinar o saber hacerlo bien, pero la verdad es que no quiero. Para mi cocinar es como volver a estudiar matemáticas, me aburre mucho. Por otro lado, envidio mucho a los que aman cocinar por ejemplo para los demás, sean hijos, amigos o una pareja. Que ni siquiera prueban la comida. O a los que cocinan porque les hace bien al espíritu, como hacer deporte o regar sus plantas. O a los que cocinan y son creativos creando combinaciones y nuevos platos.

Los envidio demasiado sanamente ya que en el fondo sé que por ahora no voy a hacer nada al respecto porque repito, no me motiva y no me gusta. Yo te puedo hago hamburguesas, patitas, panchos, tostados, fideos, carita de papas y todo lo que se pueda descongelar fácilmente. Soy un artista en calcular el tiempo necesario para que no se queme, y nada más.

Mis límites culinarios.

En fin, a pesar de no haber visto nunca un programa o serie de televisión de cocina, ni googlear ni una receta en mi vida, puse play a ¨The Bear¨ y me pasó por arriba como hace mucho una serie no lo hacía. Me atraparon varias cosas: cómo está filmada y el estrés que te genera de sentir que estás ahí observando como un empleado más, un laburo donde todo está a punto de quebrarse y explotar, del caos de lo que es una cocina profesional, de la presión que un dueño tiene que afrontar ante los infinitos problemas, las relaciones humanas, la demanda de comida y las deudas acumuladas.

La mejor síntesis del caos de esta serie.

Me encantaron los actores y actrices, desconocidos al menos para mí que los hace aún más reales y creíbles que si hubieran famosos. El protagonista que es una buena mezcla de versiones jóvenes de Sean Penn y Dustin Hoffman de los años 80, la rompe toda. Al igual que cada uno que participa de esta historia que sucede en un lugar llamado ¨The Original Beef of Chicagoland¨.

No te la voy a spoilear, solo quiero contarte una breve sinopsis que podría entrar en un tweet. Dicen que las buenas ideas entran en menos de 280 caracteres: ¨The Bear¨ cuenta la historia de un joven y talentoso chef (el que parece hijo de Sean Penn con Dustin) que luego del suicidio de su hermano mayor, que también era chef, decide reemplazarlo y hacerse cargo del caótico restaurante familiar.

Jeremy Allen White. Un mix entre Sean y Dustin.

La serie sucede en Chicago y está tan bien actuada como musicalizada. De todos los que suenan, voy a elegir a una banda que también es oriunda de esta ciudad, y que si llegaste hasta acá no me podés abandonar. Obvio que la serie está buenísima, pero mi objetivo era recomendarte a esta banda que se llama Wilco y que en esta primera temporada suena dos veces, con dos temazos llamados ¨Vía Chicago¨ e ¨Impossible Germany¨.

Wilco, una banda de más de 25 años de historia.

¿Por qué Wilco? Porque es una banda que una vez que la descubras te vas a enganchar como con la serie. El punto que los une es lo real, el sentirte identificado con los personajes, tanto los de la serie como los de la banda, que si bien les puede ir mal o bien bien, no son famosos ni millonarios. Su arte es el trabajo de todos los días y tienen la suerte de poder vivir de eso. Y especialmente en el caso de Wilco, cuando escuches sus letras, en breve te doy dos ejemplos, te das cuenta de cómo cantan acerca de las cosas comunes y reales que nos pasan a todos. Además en vivo te parten literalmente la cabeza. Como este ejemplo en vivo de ¨Impossible Germany¨, una de las que suenan en la serie. El solo del final es interminable y no querés que termine nunca.

Desde hace seis años tengo un grupo de whatsapp donde somos cuatro a los que nos une esta banda. Lo creamos cuando fuimos a verlos en vivo en su primera y única visita a Buenos Aires, en el 2016. No nos vemos mucho, de hecho nunca nos volvimos a juntar los cuatro juntos. A pesar de haber sido un grupo hecho para una noche, nos seguimos compartiendo música de Wilco cada tanto y me encanta que nadie lo haya abandonado. Wilco tocó en un inolvidable mes de octubre en Tecnópolis, en un festival de varias bandas. Pero los cuatro fuimos solo a verlos a ellos. Nos encontramos dos horas antes para aclimatarnos un poco, tomar unas cervezas y cumplir el objetivo. Cada uno llegó en auto por separado.

Y en la feria del festival, los cuatro decidimos comprarnos cuatro remeras iguales de color rojo con el nombre de la banda, y una gran ilustración de un lobo. Un acto que ninguno de nosotros solía hacer, supongo, el de comprarse merchandising en un previa de show, y menos la misma remera, y menos con cuatro amigos que no son tus hijos o hermanos. Algo rarísimo, pero que sucedió. En pleno atardecer y al aire libre, nos quitamos nuestras remeras, y como una manada nos pusimos la roja de Wilco. La manada de Wilco.

Wilco como te contaba, es de Chicago como la serie y tiene un sonido folk alternativo y experimental que ya lleva ruteando veinticinco años con más de dieciséis discos. ¿Por dónde arrancar? Hay tres discos que para mí son la gran puerta de

entrada: Summerteeth, del año 1999; Yanquee Hotel Foxtrot, del 2002; y Sky Blue Sky, del 2007. Luego hay miles de puertas que esperan ser abiertas de a poco para entrar en esta tierra que huele a ruta, a cigarrillo y a ciudad. Algunos de los discos de Wilco.

Su historia no te la voy a contar en este artículo porque no me alcanza, solo te la puedo resumir en que 1) Tuvieron una pelea con uno de los fundadores de la banda que se tuvo que ir en plena grabación de un disco que fue fundamental en el grupo 2) Que años después ese ex integrante llamado Jay Bennet moriría de sobredosis mientras la nueva energía de Wilco encontraba paz y el sonido ideal (una muerte en un timing rarísimo, similar a lo de Brian Jones en los Stones) 3) Que mi antihéroe favorito Jeff

Tweedy era un ser muy ansioso que sufría de migrañas y se drogaba bastante para calmar su ansiedad y sus dolores corporales, y que hoy se lo ve muy saludable y en familia, 4) Que los diferentes looks de Tweedy son irreconocibles con los años.

Se ve en los anteojos cada vez más gruesos, en los kilos acumulados, en la barba y en un pelo que pasó de ser un desaliñado cool a estar tapado con sombrero de cowboy y una cola de caballo rarísima. Si te muestro diferentes fotos de él de diferentes épocas, es imposible reconocerlo 5) Por último, que Jeff Tweedy tiene una pequeña anécdota que lo pinta tal cual es. Un día se encuentra con unos ex compañeros del colegio, que le preguntaron a qué se dedicaba y cuando les dijo que tenía una banda llamada Wilco, ninguno la conocía. ¨Tienen un Grammy¨, les dijo su hijo orgullosamente. ¨No somos Coldplay. No somos tan grandes¨, aclaró tímidamente Jeff. Jeff Tweedy a través de los años.

Como dicen varios fans en Chicaco, ¨Wilco is the fucking truth¨ y lo mismo se podría decir de la serie ¨The Bear¨. Por eso para que veas de la realidad de la que te hablo, me despido con dos letras tremendas acerca de la soledad y de la separación, dos temas que generalmente van de la mano. Y luego va un link de Spoty por si te interesa escuchar mis temas favoritos de la banda.

1) ¿Cómo luchar contra la soledad?

sonreí todo el tiempo.

Lucí y hacé brillar tus dientes hasta carecer de sentido.

Y afilalos con mentiras.

Y lo que sea que esté pasando,

te seguiré por ahí.

Así es como luchás contra la soledad:

reíte de cada chiste.

Arrastrá tu manta ciegamente.

Llená tu corazón de humo.

Y lo que sea que esté pasando,

te seguiré por ahí.

Así es como luchás contra la soledad.

Reíte de cada chiste.

Arrastrá tu manta ciegamente.

Llená tu corazón de humo.

Y la primera cosa que quieras,

será la última cosa que necesites.

¿Cómo es que se lucha?

Solo sonreí todo el tiempo.

2) Odio aqui

Intento mantenerme ocupado.

Ya lavé los platos, corté el pasto.

Intento mantenerme ocupado,

aunque sé que no volverás a casa.

Intento mantener la casa linda y ordenada.

Yo hice mi cama, cambié las sábanas.

Incluso aprendí a usar la lavadora.

Mantener las cosas limpias no cambia nada.

¿Qué voy a hacer cuando me quede sin camisas para doblar?

¿Qué voy a hacer cuando me quede sin pasto para cortar?

¿Qué voy a hacer si nunca volvés a casa?

Decime ¿qué voy a hacer?

Odio este lugar, lo odio cuando te vas.

Me sorprendí pensando.

Me sorprendí a mí mismo pensando una vez más.

Tengo que tratar de mantener mi mente fuera de esto.

Reviso el teléfono, reviso el correo.

Reviso el teléfono nuevamente, llamo a tu mamá.

Ella dice que no estás allí y que debería cuidarme.

Odio este lugar cuando te vas.

Lo odio, lo odio cuando te vas.

Intento mantenerme ocupado.

Saqué la basura, barrí el piso.

Trato de mantenerme ocupado porque sé que ya no vivís acá.

Así que me propuse dejarte esta playlist en orden de relato de temas favoritos de estos artistas que te estuve nombrando. Como si fueran playas. Hace click aqui.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"