Tras levantar el acampe, piqueteros definen el viernes si vuelven

Eduardo Belliboni constató a las once de la mañana que no iban a ser recibidos por Victoria Tolosa Paz, la ministra que suspendió 154.232 beneficiarios de Potenciar Trabajo por no validar la identidad. Después de 19 horas, se terminó el acampe pero le confirman a MDZ que van a volver a generar una protesta nacional después de la reunión que tendrá lugar el viernes.

El Gobierno no piensa dar un paso atrás, por lo que el conflicto va a escalar de cara a la semana que viene. Belliboni cree que Sergio Massa es quien está detrás de la "política de ajuste" como define a la situación. Apuntó ahora también a Tolosa Paz, quien ayer descalificó las protestas: “Tenemos reclamos puntuales con los programas sociales que han sido de baja de una mala manera y también estamos con mucha preocupación sobre la comida que llega a los comedores populares que es escasa y muy mala”, definió.

Alberto Fernández le exige a la ministra que destrabe el conflicto, pero que no se le permita cobrar a nadie que incumpla, tal como lo pidió el juez federal Ariel Lijo para la auditoria que se entregó el 15 de enero.

“Levantamos el acampe dándole continuidad al plan de lucha, aunque no obtuvimos respuesta. Nos vamos a reunir el viernes para definir qué nueva medida vamos a tomar la semana que viene”, le dijo el líder piquetero a la agencia estatal TELAM, aunque esperan que finalmente Tolosa Paz los reciba.

La estrategia de Tolosa es clara y tiene el "ok" presidencial: exhibir los errores de Unidad Piquetera y explicar por qué se suspendieron los beneficiarios, pero no permitir que se vuelva a acampar la semana que viene. De a poco, la figura de la ministra se fue endureciendo mientras el apoyo de Alberto Fernández sigue siendo total.