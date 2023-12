El durísimo testimonio de una de las rehenes argentinas liberadas por Hamás

Una de las argentinas sobrevivientes del ataque de Hamás relató su experiencia en el cautiverio palestino y agradeció el trabajo que se llevó adelante para luchar por su liberación. "Gracias al pueblo argentino que me conoció de estar manera, aunque no fuera la forma en la que quería", relató la mujer que pasó 53 días secuestrada por el terrorismo islámico.

Con el objetivo de volver a reclamar por la liberación de los 140 rehenes que posee Hamás luego del ataque a Israel en inicios de octubre, Ofelia Roitman pidió: "Todavía quedan 140 personas de la misma manera que la mía. Les pido un favor: sigan luchando para que esas personas puedan salir. Se lo merecen y están pasando momentos muy, muy difíciles".

El relato comienza con su presentación: "Yo soy Ofelia Roitman, fui secuestrada. Estuve 53 días, de los cuales 46 estuve en una casa sola. Casi sin luz, casi sin comida", las palabras causan escalofríos de solo oírlas. Son la historia del horror vivido en carne propia, con las palabras y el tono de alguien que sufre de solo pensar en lo vivido. El recuerdo que vivirá con ella hasta sus últimos días, en una memoria marcada por lo que pasó por su mente desde el instante del secuestro hasta su liberación.

Sobre su estadía en el cautiverio, Ofelia recordó que los días "fueron muy hondos y difíciles". Además profundizó: "A la llegada, hace tres días, estando con mi familia, que la añoré muchísimo, me comentaron que vos Hernán, sobrino mío, hiciste un trabajo muy lindo. Te agradezco mucho nuevamente. y gracias al pueblo argentino que me conoció, no hubiese querido que me conozcan de esta manera, pero saben que soy Ofelia Roitman y que soy argentina", mencionando al periodista Hernán Feler.

Mirá el testimonio de Ofelia Roitman

El 7 de octubre, los terroristas sorprendieron a Ofelia en su casa del kibutz Nir Oz, uno de los peores ataques que perpetró Hamás en Israel. Estaba sola, porque su esposo estaba recuperándose de una operación de cadera, cuando empezó a escuchar disparos y bombas. Minutos más tarde, los terroristas estaban tomándola como rehén y la llevarían a un calvario de 53 días en Franja de Gaza.