Cómo será la celebración religiosa en la asunción presidencial de Javier Milei

Todo se mantiene en duda en torno al acto de asunción presidencial de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina. Entre tantas cosas, la celebración religiosa que se realizará el 10 de diciembre. Según información a la que pudo acceder MDZ, la misma está confirmada pero con detalles que tendrán por objetivo bendecir al nuevo Gobierno.

La asunción presidencial es una ceremonia que cuenta con un trasfondo legal, pero también simbólico, como lo son la entrega de atributos presidenciales y la jura, la cual debe hacerse, por ley, "respetando sus creencias religiosas". Este aspecto no es menor y será sobre esa fe que profese, jurará "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".

Aunque esa parte refiere exclusivamente al juramento ante la asamblea legislativa que deberá realizar Javier Milei, el trasfondo religioso tiene bases en un profundo arraigo de fe que existe en la sociedad argentina. Vale aclarar que la misma Constitución Nacional que reglamenta la jura, se encuentra atravesada por la idea de la religión, aunque desde 1994 abrió el juego para otros credos además del catolicismo.

Por estos motivos, tanto en el aniversario de la Revolución de Mayo como el de la Declaración de Independencia tienen como parte central de las festividades la realización de un Te Deum, oración propia de la Iglesia por el país. En ese mismo sentido, el domingo se realizará una celebración interreligiosa en la Catedral Metropolitana, que presidirá el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva como primado de la Argentina.

Aunque aún no está confirmado el horario, si trascendió que está confirmada su realización y, desde la organización, explicaron que "no es propiamente un tedeum, es una invocación en la que participan también algunos referentes de otros credos". Esto no será algo exclusivo de la asunción de Javier Milei, que aseguró tiempo atrás que sería "el primer presidente judío del país", sino que es algo que suele realizarse en distintas oportunidades por la variedad de comunidades religiosas que conviven en el país.

El "debut" de Jorge Ignacio García Cuerva tras las críticas al Gobierno

Esta celebración religiosa será la primera de este tipo para monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, que fue entronizado como arzobispo porteño el último 15 de julio. En ese marco, fue su primera presentación como primado argentino, en una misa que celebró frente a todo el clero de la diócesis y el presidente de la Nación, junto a otros referentes políticos. Esta celebración, en cambio, buscará invocar a Dios como guía del nuevo presidente, más allá de la fe que profese el mandatario que asuma.

Misa de entronización del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Foto: Gonzalo Barrera.

En aquel momento, el arzobispo reflexionó en su homilía: "No fomentemos la profundización de la grieta, a la que, me escucharán decir que prefiero llamar 'herida' porque duele y sangra en las entrañas del pueblo". Semanas más tarde, en la celebración de San Cayetano criticó la realidad actual del entramado social: "No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo", apuntando a la creciente inflación de la gestión saliente, de la cual siempre eligió mantenerse distante.