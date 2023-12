El motivo por el que las farmacias del país cerrarán este viernes de 12 a 13

La Confederación Farmacéutica Argentina presentará este viernes 29 de diciembre a las 13 horas una medida de amparo contra el DNU N° 70/2023 que presentó hace una semana el presidente Javier Milei.

Acompañando esta presentación, las farmacias cerrarán en todo el país entre las 12 y las 13 horas y los farmacéuticos organizarán una concentración frente a los Tribunales de calle Talcahuano.

“Esta no es una medida política", aclaró el presidente de la Confederación, Ricardo Pesenti, y señaló: "De hecho, muchos farmacéuticos votaron a este Gobierno. Pero creemos que hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”.

"Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley N°17.565 de ejercicio profesional, planteando incluso que puede haber farmacias sin farmacéuticos; es decir que les quita la condición de establecimientos sanitarios. Sería como un consultorio sin médico", graficó Pesenti.

"También lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos. Los medicamentos no van a bajar de precio, porque lo fijan los laboratorios, no las farmacias", insistió el titular de CoFa. Y advirtió: "Lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos, quitando controles sanitarios sobre los medicamentos. Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado".

"Todos sabemos -porque ya sucedió en nuestro país- que abrir un canal alternativo a los medicamentos de venta libre implica que pronto cualquier medicamento va a ser comercializado de cualquier forma, en cualquier lugar, sin control. Por otra parte, aún cuando sean de venta libre no son inocuos. Todos los días, los farmacéuticos atendemos a personas que piden un medicamento de venta libre que no necesitan, o que es incompatible con otro fármaco que está tomando. Mal utilizados, pueden ser tóxicos o causar daño grave. Los farmacéuticos somos profesionales de la salud expertos en medicamentos. Los investigamos, elaboramos, controlamos y dispensamos", precisó Pesenti.

"El DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica", advierte el comunicado de CoFa. Foto: Shutterstock

Asimismo, a través de un comunicado que difundieron este jueves desde la Confederación Farmacéutica Argentina, indicaron: "Durante la pandemia, cuando todo estaba cerrado, continuamos atendiendo a nuestros pacientes. Sin aplausos. Hoy un DNU nos considera descartables, ignorando las consecuencias sanitarias que esto implica. Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis del sistema sanitario. Cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables, curaciones, manejo de la medicación. Lo planteado en el DNU es un retroceso sanitario y una medida inaudita en cualquier país serio".

"Por eso es que el 29 de Diciembre a las 13 horas. vamos a plantear en Tribunales, punto por punto todas sus falacias e incongruencias. La salud no es un negocio", finaliza el documento.

Concentración frente a Tribunales

Por su parte, en un comunicado conjunto elaborado por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina convocan a todos los profesionales y a la comunidad en general a una concentración a la sede de los Tribunales, en Capital Federal.

En dicha convocatoria, las principales entidades representativas de las farmacias argentinas reclamarán públicamente en contra de lo expresado en el DNU.

La concentración se realizará a las 13 en la sede judicial de la calle Talcahuano bajo la consigna: “En defensa de la salud pública y el futuro de nuestra profesión". Las principales entidades representativas de las farmacias reclamarán públicamente en contra de lo expresado en el DNU. Foto: Imagen generada con Midjourney

Cabe recordar que recientemente, la Facaf ya manifestó su rechazo a la decisión presidencial por considerar que pone en riesgo "los derechos indelegables de las Provincias a organizar sus prestaciones y el poder de policía en cada uno de sus territorios".

La entidad que agrupa a más de 5.000 farmacias de todo el país manifestó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU) rubricado y publicado por el Poder Ejecutivo, generó “una profunda inquietud en el seno de la farmacia argentina, ya que sus postulados ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica y los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo".

Además consideró que el decreto " promueven un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia. Esta pretendida acción que viene a salvaguardar la competitividad, deja abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común. Y, entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos".

En ese sentido, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias recordó que siempre han sostenido la importancia del rol de la farmacia como garante esencial de la salud. "En consecuencia, redoblaremos los esfuerzos para que la Farmacia Argentina no sea afectada como resultado directo de este Decreto y con ello se vea disminuido el derecho a la salud de los argentinos y el acceso al medicamento por parte de la población", cierra el documento que se conoció este jueves.