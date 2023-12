La razón por la que hay 50% menos de colectivos en el AMBA

En medio de la crisis económica, una de las soluciones que plantea el Gobierno de la Nación es la reducción de los subsidios al transporte, algo que afectará no solo a los usuarios sino también al sector empresario que desde hace meses viene advirtiendo la imposibilidad de hacer frente a los costos de operatividad por los atrasos en el pago del fondo compensador.

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuenta con el mayor caudal de subsidios al sector del país, en parte por decisiones políticas, pero también justificado en que la cantidad de servicio y de usuarios es superlativa respecto al resto de la Argentina. A pesar de ello, el Estado nacional tiene con las empresas una deuda millonaria que vuelve ineficiente al transporte, ya que los costos operativos se vuelven inabordables. En medio dela polémica por la continuidad de los subsidios al sector, empresarios se reunirán con el las autoridades nacionales este jueves a las 16.

Durante el último año, desde el sector empresario se realizaron varios lock out en protesta por la falta de llegada de las partidas correspondientes a los subsidios, debiendo enfrentar los aumentos de combustible y salarios. Al mismo tiempo, ante la falta de ingresos para las empresas y la imposibilidad de aumentar las tarifas, el servicio empezó a tener deficiencias de envergadura: "Un día habitual estamos trabajando al 72% o 74%", señaló Luciano Fusaro de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) a MDZ, aunque en las últimas horas ese porcentaje se estiró al 50%.

De acuerdo con los datos de las cámaras empresarias, este martes se encuentran en servicio unas 9.000 unidades sobre una flota de 18500.

"Hace más o menos dos semanas que las cámaras hablamos y lanzamos un comunicado explicando el impacto que tuvo la devaluación sobre la compra de repuestos, que son todos insumos dolarizados", explicó Fusaro. Además detalló cuánto perjudica al sector la tendencia alcista de los combustibles: "En la semana, prácticamente, tuvo aumentos de más del 80% en algunos casos".

El mapa que muestra los servicios activos. Fuente: Aaeta

El referente de Aaeta indicó también que esta situación genera "que las empresas no tengan el dinero para comprar todos los insumos necesarios". Esto, según apreció Fusaro, también tiene que ver con el congelamiento de tarifas y subsidios que lleva más de cuatro meses, en un marco inflacionario que no acompaña los congelamientos: "Por ejemplo, el gasoil, que se duplicó su costo desde agosto pero nuestro nivel de ingreso es el mismo", sostuvo.

La caída en el servicio se basa en el congelamiento de tarifas y subsidios del Estado nacional. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi.

"Esto, inevitablemente, va a traer consecuencias porque las empresas no tienen la capacidad financiera para cubrir semejante brecha. Hoy, nuestro costo por pasajero está en 800 pesos por usuario, pero el ingreso real que estamos percibiendo entre tarifa y subsidio es de 400 pesos", detalló Fusaro y agregó que en el sector "hay un déficit del 50%, ya que la mitad de los costos no lo cubre ni la tarifa ni los subsidios".

En base a esto, desde el sector aseguran que la única vía para mantenerse operativos es la reducción del servicio: "Algunas líneas ni siquiera están trabajando, pero esto no es una medida de fuerza para apretar, sino que las empresas no tienen manera de dar su servicio". También explicó que "las empresas ya se han endeudado y han agotado su capacidad de financiamiento para cubrir esta brecha que no es nueva".

A pesar de ello, desde el Gobierno, según explicó Manuel Adorni, vocero presidencial, apelan a la reducción total de los subsidios a la oferta, por lo que los ingresos por parte del Estado para las empresas desaparecerían. El programa ante la crisis económica que plantea la Casa Rosada es el subsidio a la demanda, otorgando boletos bonificados a los usuarios, pero dando libertad a las empresas para cobrar el boleto al costo que les rinda económicamente.