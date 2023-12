Testa: "Vamos a trabajar en el turismo para mendocinos"

Cuando el gobernador electo, Alfredo Cornejo, dio a conocer el gabinete que lo acompañará durante los próximos 4 años y nombró a Gabriela Testa para que conduzca el Emetur, nadie pareció sorprenderse. De hecho, su nombre había sido pronunciado días atrás por algunos empresarios del sector quienes, ante la consulta de MDZ respecto del perfil que preferían para el ente, no dudaron en mencionarla.

No se trata de una cara desconocida. Testa fue la titular del Ente Mendoza Turismo durante el anterior gobierno de Alfredo Cornejo (2015-2019) e Integrante del Directorio del Instituto de Promoción Turística de la República Argentina durante los años 2016 y 2017. Además, durante el mandato de Rodolfo Suárez, se desempeñó como senadora provincial, liderando la Comisión que trata las demandas del sector.

Su capacidad de trabajo es reconocida por propios y extraños, incluso, por miembros de la oposición que resaltan por lo bajo su figura y destacan su experiencia en lo que respecta al turismo. Ahora, con 55 años, la licenciada en Turismo y especialista en Políticas Públicas, deberá afrontar una nueva gestión, aunque, esta vez, bajo la órbita de un gobierno nacional que ya anunció un feroz ajuste para los próximos meses.

"Siempre es desafiante la gestión pública porque si bien yo tengo dos experiencias previas, los contextos y las personas son diferentes. Obviamente me facilita mucho la tarea haber estado en esos cargos, no es poco. Sin embargo, las sorpresas siempre están. En la gestión anterior me tocó el desafío del cierre del aeropuerto y descubrí el mundo aeronáutico que es un tema que no tenía tan visto", señala, en referencia al cierre del aeropuerto provincial Francisco Gabrielli, en el año 2016. De hecho, muchos de los halagos recibidos por parte del sector empresario, están relacionados con la gestión de Testa en el aquel momento.

La licenciada en turismo sabe que la función pública puede ser ingrata en muchas ocasiones y de hecho lo reconoce durante la charla con MDZ. "Por eso es un orgullo que me reconozcan, son muchos años de trabajo, significa que hice las cosas con honestidad intelectual", señala, antes de destacar que el éxito de toda gestión debe estar vinculado a una construcción con todos los actores de la cadena turística, algo que, siempre en la opinión de los empresarios y cámaras, no ocurrió durante la última gestión.

Los desafíos para el 2024.

Mendoza depende del turismo y el gobierno lo sabe. Por eso, las bajos niveles de reserva hotelera, que hoy se encuentran alrededor del 40 por ciento para enero, deberían encender la alarma en el Emetur. "Nos vamos a juntar a verlo. Hay un retraso en la toma de decisiones que tiene que ver con todos los consumos porque hay incertidumbre respecto de las políticas económicas que se puedan implementar. Sin embargo el consumidor turístico hoy es una consumidor maduro, que compara la relación precio-calidad y probablemente se termine volcando al turismo interno", explica Testa.

Cada verano, la provincia debe competir con otros destinos más nobles a la hora de enfrentar las altas temperaturas. Obviamente, los primeros destinos que eligen los argentinos apuntan hacia la costa atlántica y la Patagonia, lugares donde el calor resulta mucho más soportable. "El 60 por ciento de las plazas hoteleras está en el área metropolitana que en el verano no es muy seductora. Si tenemos un buen nivel de ocupación en la montaña, el Valle de Uco y San Rafael, sobre todo. Sin embargo, el área metropolitana tiene una fortaleza que es la oferta nocturna, donde la gente suele hospedarse aquí y después sale a hacer excursiones".

El turismo de montaña, una de las apuestas para el 2024

??????

No obstante, más allá de la noche mendocina como anzuelo para atraer sobre todo a visitantes jóvenes, Testa sabe que el turismo extranjero posiblemente sea el principal salvavidas para el sector, sobre todo, si se tiene en cuenta la devaluación del peso argentino y las políticas de ajuste anunciadas por el presidente electo, Javier Milei. "En la década del 80 hubo un gran flujo de turistas uruguayos que podríamos recuperar por razones cambiarias y hoy tenemos una enorme ventaja respecto del turismo interno y externo que es la conectividad aérea. También, y no es un dato menor, Mendoza tiene un prestigio muy bien ganado en lo que hace al turismo de montaña", señaló.

Mendoza para mendocinos.

Suele decirse que Mendoza es demasiado cara para quienes desean disfrutar de sus bellos paisajes. Sin embargo, la titular del Emetur prefiere señalar que la provincia, en realidad, es competitiva. "Tiene campings en el valle de uco, hostels, hospedajes rurales accesibles, cabañas de una a tres estrellas y por supuesto la hotelería de lujo. En materia gastronómica tenés desde los carritos de panchos hasta restaurantes con estrella Michelin".

Cara o no, desde el gobierno entienden que es necesario e indispensable trabajar en políticas que le permitan al ciudadano local disfrutar del lugar en el que eligió vivir. Por eso, Testa sostiene que "amos a trabajar en el turismo para mendocinos en bajas temporadas; continuaremos con descuentos en bodegas en el rango del 15 y el 20 por ciento para quienes presentan su documento y con la Dirección de Adultos Mayores para hacer, si no es turismo, actividades recreativas".

Corregir errores y enfrentar una temporada incierta.

Falta de comunicación, improvisación y ausencia de campañas de promoción. No importa si la consulta va dirigida a empresarios del sur, Valle de Uco o Gran Mendoza, la mayoría coincide en que la gestión saliente no ha sido del todo positiva y es sumamente importante trabajar en nuevas directrices. En este sentido, si bien la experiencia acumulada con el paso de los años en la gestión pública le permite esquivar la polémica al señalar que "siempre he sido muy respetuosa de las personas que ocupan cargos en el Ejecutivo y cuando no me ha tocado he tratado de mantenerme al margen", admite que "no ha habido un diálogo fluido, con el área de promoción, o al menos no como el que tuvimos durante mi gestión donde teníamos reuniones casi quincenales, donde antes de algún lanzamiento veíamos las imágenes, participaba el equipo que diseñaba y analizábamos desde grandes temas hasta los pequeños detalles. Quizás esa haya sido la diferencia, aunque no es fácil conformar a todos los sectores".

Sin embargo, para quien conducirá los destinos de turismo en la provincia durante los próximos cuatro años, el trabajo realizado por la anterior gestión en todo lo que tuvo que ver con la pandemia por el COVID 19, es más que destacable. "Si tomamos los cuatro años, los primeros dos fueron de pandemia. En ese sentido el turismo tuvo un protagonismo importante, donde tuvo que recibir todos los varados con un equipo reducido de personas que le pusieron el cuerpo sin miramientos de sus enfermedades de base".

Y agregó: "por lo tanto, si el turismo no hubiese tenido un rol tan preponderante, seguramente hubiesen podía aprovechar el tiempo para desarrollar proyectos para cuando se reactivara el turismo. Seguramente esa situación hizo que hubieran cosas respecto de la gestión que dejamos con Cornejo en el 2019 que se detuvieron, por ejemplo lo que tiene que ver con el desarrollo de la montaña, por decirlo de forma genérica".