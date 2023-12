Cuándo es el último Mercurio retrógrado del año y cuáles son sus consecuencias

Los fenómenos astrológicos son algo que mucha gente sigue atentamente a la hora de tomar decisiones, y este miércoles 13 de diciembre comenzará el último Mercurio retrógrado del año, a cuatro días de la asunción de Javier Milei. Esto se da cuando, desde la perspectiva de la Tierra, puede apreciarse al planeta más cercano al Sol como si se moviera hacia atrás sobre su órbita en torno a la estrella de nuestro sistema.

En la astrología, este fenómeno se toma como uno que puede afectar varios aspectos de la vida diaria, influyendo en la comunicación entre las personas y la toma de decisiones. Por esto se recomienda no tomar decisiones importantes de forma apresurada, como también estar preparado para los malentendidos con nuestros pares.

"Mercurio retrógrado es un efecto óptico", señaló la astróloga Fernanda Leone, "donde parecería que el planeta se mueve hacia atrás sobre su órbita". A pesar de ello, el efecto óptico tiene su impacto sobre las personas: "El tiempo entre que empieza a retrogradar y cuando 'vuelve' a la posición en que empezó a ir hacia atrás, el planeta entra en un período de revisión", especificó la especialista.

"Las temáticas de Mercurio entran en revisión", indicó Leone. "La comunicación, los vínculos, los hermanos, los primos, los pares, la forma en la que pienso, la forma en la que me expreso. A partir de ahí, muchas temáticas relacionadas a la comunicación pueden fallar", profundizó la especialista en astrología, anticipando que, incluso, podría haber fallas en plataformas de comunicación.

"También puede ser que tengamos una conversación pendiente, puede que me pelee con mis hermanos o que me de cuenta lo que se me dificulta comunicarme, tanto interna como externamente", explicó Leone a MDZ. "Es un tiempo realmente especial para todas las personas de géminis y virgo, que son los signos regentes de Mercurio", señaló la astróloga.

Los astrólogos recomiendan principal atención sobre aquello referido a la comunicación. Foto: Shutterstock.

"En general, Mercurio retrograda tres veces al año y, se dice, que no hay que firmar contratos, pero principalmente se recomienda que esa temática se revise, más que nada para evitar malos entendidos", recomendó Leone, en sintonía con las condiciones que se plantean a partir de este fenómeno de Mercurio retrógrado.