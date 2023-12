Día de la Lucha contra el Sida: por qué se celebra este 1° de diciembre

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día mundial de la Lucha contra el SIDA, recordando la fecha en que se diagnosticó el primer caso en 1981 de una infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. El VIH se contagia principalmente por sexo desprotegido, transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo, parto o lactancia.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana infecta y destruye las células de defensa del cuerpo. Esto hace que el sistema inmune sea "deficiente" y que no sea lo suficientemente fuerte como para defenderlo de otras infecciones. Sin embargo, con el tratamiento adecuado es posible evitar el desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, más conocido como SIDA.

Se estima que en Argentina, 140 mil personas viven con VIH, de las cuales un 17% aún desconoce su diagnóstico, según un informe presentado por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación en 2022. En tanto, 2,5 habitantes dentro de 100 mil mueren a causa del SIDA por año.

Federico, diseñador gráfico, creo en 2018 un espacio en las redes sociales para dar información sobre el SIDA, a partir de su propio diagnóstico. Según dijo, @hablemosdehiv, un espacio de conversación, acompañamiento e información. "Me parecía bueno poder charlar con alguien que estaba en la misma situación que yo, para acompañarlo porque al mismo tiempo me hacía bien. Esos encuentros me despertaron las ganas de hacer un movimiento al respecto". Además, indicó que a pesar del avance de los últimos años, el tema sigue teniendo "una connotación tan negativa, que la gente evita testearse porque prefieren no saber, o incluso se niegan a tomar el tratamiento para negar la realidad de que viven con el virus y lo que eso supuestamente significa".

Se notifican alrededor de 5.800 nuevos casos de SIDA por año en el país, siendo la principal causa de contagio (98% de los casos) las relaciones sexuales sin protección. Foto: Freepik

Así lo señaló en un informe realizado por la compañía de salud global GSK, mientras que la médica infectóloga Elena Obieta (MN 76451), jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, comentó: "Cuando empecé a trabajar, el tratamiento disponible consistía en montones de pastillas y los pacientes me contaban lo difícil que les resultaba tomarlas. Hoy vemos que con una sola pastilla se puede controlar la infección y para mí es una innovación médica increíble en términos de tratamiento".

"Gracias a la innovación, en los últimos años ha mejorado la expectativa de vida, pero sobre todo su calidad. Esto también se debe al nuevo sistema de diagnósticos que permite tener información con más rapidez y efectividad", agregó. "Tener VIH no es una carga, todos deben testearse porque es mejor saber y entender que hay un tratamiento disponible para afrontarlo", subrayó.

Relaciones sin protección

Valeria El Haj, directora Médica Nacional de OSPEDYC, la obra social de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, se notifican alrededor de 5.800 nuevos casos por año en el país, siendo la principal causa de contagio (98% de los casos) las relaciones sexuales sin protección.

Los síntomas varían según la etapa de la infección, desde ser asintomáticos hasta presentar fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y pérdida de peso. La doctora El Haj subrayó: "Es importante saber que no existe el contagio por contactos cotidianos y que el riesgo aumenta en relaciones sexuales sin protección, infecciones de transmisión sexual y el uso de canutos y/o jeringas compartidas para el uso de drogas, o cualquier otro elemento cortante o punzante", enfatizó.

Independientemente de la edad, raza, sexo u orientación sexual, una persona puede estar infectada con el VIH o SIDA. Para reducir el riesgo, es importante el uso correcto de preservativos en relaciones sexuales, evitar el intercambio de agujas, y realizar pruebas de detección del VIH en caso de exposición a factores de riesgo.