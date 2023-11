Qué sucederá con los descuentos en medicamentos para afiliados a obras sociales y prepagas en Mendoza

Este martes se conoció que cientos de farmacias de la provincia de Buenos Aires dejaron de vender medicamentos a través de obras sociales y prepagas debido a problemas financieros que se vieron profundizados por la inflación. El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses aseguraron que la inflación y la inestabilidad económica hicieron que la venta de medicamentos con descuentos se vea afectada. A raíz de esta medida, comenzó a correr el rumor que ésta se replicará en el resto de provincias.

Mario Valestra, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y afirmó que esta decisión no se aplicará en Mendoza: "Hay que saber diferenciar lo que pasa en ambas provincias. Hay dos obras sociales muy fuertes en provincia de Buenos Aires, una es PAMI, que es el 50% de la dispensa y la otra IOMA, que es la obra social provincial de Buenos Aires. Ellos tienen un convenio con la obra social provincial de larga data que se tiran los plazos de pago de 120 días. Ese modelo es insostenible, ese es el problema que tienen".

"Acá en Mendoza no es ese el problema, acá la obra social provincial, en este caso OSEP, está prácticamente al día y tenemos problemas como todo el sector de salud, no estoy hablando del sector farmacéutico, porque lógicamente cualquier atraso impacta fuertemente en el ámbito financiero de la farmacia. Esos atrasos sobre todo son de obras sociales sindicales y algunas prepagas", explicó.

Los atrasos en el pago de las obras sociales varía según las condiciones: "Vale aclarar que tampoco es que sea el 100% de la cobrar por la obra social lo que está para cobrar a cierta cantidad de días. Habitualmente, una parte importante de los convenios se va pagando con antelación por parte de la industria farmacéutica. No son lo ideal para un convenio en un momento inflacionario como el que tenemos en la Argentina, porque desencajan totalmente las formas de pago y en el equilibrio financiero de la farmacias sin lugar a duda; pero tampoco estamos en condiciones de hacer lo que se está proponiendo en Buenos Aires, que es un corte masivo de obras sociales".

"Los atrasos en época inflacionaria, con márgenes muy pobres como los nuestros, se tornan inviables. Lo que sucede es que las farmacias finalmente hacen un cálculo general entre lo positivo y lo negativo, no es puntual a diferencia de otros sectores de la salud, donde el funcionamiento es distinto, comprensivo y lo entendemos. Nosotros no somos formadores de precios de los medicamentos, entonces eso nos pone en un lugar que el copago es inviable. Ese tipo de cosas tienen que estar todas plasmadas en un convenio y esto dificulta mucho más el ejercicio del mismo", sumó detallando los principales inconvenientes.

La situación de la provincia de Mendoza no es de corte de suministro de los descuentos de las farmacias a los medicamentos por obras sociales o empresas de medicina prepaga. Es una situación distinta de la que se presenta en Buenos Aires. "Esto sucede a pesar de que muchas obras sociales, prepagas y sindicales son nacionales pero, sin embargo, creemos que es el menor de los impactos dentro del contexto general, acá el que marca la tendencia son las obras sociales. En este caso PAMI, la obra social nacional, con la cual estamos discutiendo otros factores, no los tiempos de pago, y la obra social provincial, en nuestro caso OSEP, la cual está prácticamente al día, de manera que no podemos decir absolutamente nada. Lo que sí estamos discutiendo lógicamente es el tema de los atrasos y algunos convenios de sindicales y prepagas".

Por último, respecto a los últimos aumentos en los precios de los medicamentos, explicó: "Lamentablemente el consumo de medicamentos cayó. Es preocupante las filas que hay en los hospitales, farmacias y hospitales, si nos remitimos diez años en el tiempo a un hospital, se veía una cola mínima en una farmacia para un medicamento ambulatorio, hoy te encontrás filas muy importantes. Esto da una imagen de la realidad del poder adquisitivo de la gente en relación al medicamento. El medicamento estuvo congelado después de las PASO por casi 70 días por un acuerdo entre el Gobierno y la industria. En noviembre tuvo un aumento promedio del 15%, eso es lo concreto, y esto de una forma u otra impacta a la gente o al farmacéutico".