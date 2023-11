Siniestro vial con víctima fatal: "La mayoría de ciclistas no cumple las normas de tránsito"

Este lunes 6 de noviembre un joven de 20 años, Juan Pablo Quinteros Vera, perdió la vida tras impactar contra el Metrotranvía minutos antes de las 14 horas. El deceso fue confirmado cerca de las 20 horas luego de ser internado en el Hospital Central a causa de las graves lesiones que le ocasionó el choque. El joven es la primera víctima fatal desde que funciona el servicio del Metrotranvía en la provincia de Mendoza. Roberto Tomasiello, especialista en Ergonomía, Transporte y Seguridad Vial, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó las principales causas por las que se producen los incidentes viales y cómo la normativa regula cada caso.

A raíz de este accidente, surgió disconformidad sobre cómo se aplica la Ley 26.363, la cual regula el uso de la vía pública, y es de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito.

Tomasiello, explicó que "hay una ley de tránsito nacional y una provincial, que en muchos aspectos acuerda con la nacional, y cualquier persona así sea un peatón, ciclista, motociclista o quien conduce un vehículo de mayor porte, tiene que respetar las normas, porque eso es lo que va a evitar los siniestros. Creo que los ciclistas no tienen la precaución de esperar, de mirar bien antes de cruzar en la zona del Metrotranvía. Lo mismo sucede en zonas donde el semáforo les está dando rojo y ellos cruzan, entonces ahí vienen los problemas también con los demás vehículos y entran en conflicto".

En relación a las sanciones que considera la ley, argumentó: "Hay una parte que la normativa no tiene tan en cuenta, que son las sanciones para los ciclistas. Es cierto que en la ley dice que siempre es la prioridad el vehículo más chico y, ante un siniestro, se presume que la responsabilidad es del vehículo de mayor porte. Es decir que, por ejemplo, si una motocicleta colisionara con un ciclista, se presume que la culpa es del motociclista y no del ciclista".

Momentos después del siniestro vial.

"De todas formas, la norma debe cumplirse, por supuesto que sí se verifica que el ciclista no cumplió la norma, va a tener la culpabilidad. Pero mientras tanto, siempre le asignamos la culpa al vehículo de mayor porte y no siempre es el que tiene la responsabilidad. Así como los peatones muchas veces también ocasionan siniestros porque o cruzan por lugares indebidos, o pasan corriendo la esquina, todo ese tipo de cosas pone en riesgo la propia vida y también la seguridad y la vida de los otros que circulan", agregó.

En general, puede decirse que el Metrotranvía no ha tenido un nivel de siniestralidad elevado en los más de diez años que está en funcionamiento. "Creo que los siniestros que hubo, excepto este, han sido de baja magnitud, no han sido tan importantes, a lo sumo con daños materiales. Vemos que, en el caso de los ciclistas y de los motociclistas, parecería que las normas no abarcan a ellos en cuanto a las obligaciones que hay, todos tenemos derecho y obligaciones cuando circulamos por el espacio público", sentenció.

Además, opinó que "hay una desconsideración por parte del público en general de que el Metrotranvía no es un medio de transporte que puede frenar en un metro, no es un auto o un colectivo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que actuar desde nuestro punto de vista, ya sea si somos peatones, automovilistas o ciclistas, de una manera que sea acorde con esa situación".

El metrotranvía de la provincia de Mendoza.

Otro caso que analizó, fue el de los delivery: "En cualquier momento van a ver muchos lesionados porque, por la manera con la que circulan en las calles céntricas, me da la impresión que son suicidas porque ponen en riesgo su vida. Hay que intentar buscar no comprometer de ninguna manera ni la seguridad propia, ni tampoco la seguridad de los demás".

Respecto a cómo trabajan las diferentes entidades viales el hecho de regular los incidentes, explicó: "La tarea pasa, por un lado, por la prevención que se logra a través de la formación y capacitación de las personas y, por otro lado, también con los controles que a veces no son los suficientes y finalmente con las sanciones. Esos tres pilares son los que tienen que estar siempre presentes, pero poniendo el énfasis fundamentalmente en la prevención, porque es ahí donde viene la toma de conciencia. Si nosotros no logramos que las personas tomen conciencia, solamente con sancionarla no vamos a cambiar nada", concluyó.