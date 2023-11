Folklore en Miami: quién es el argentino que pinta las banderas de la hinchada de Messi

La manera en que se vive el fútbol en nuestro país hace tiempo se convirtió en un producto de exportación. En este sentido, el "folklore" de las hinchadas argentinas debido a su creatividad y magnetismo, trascendió fronteras y comenzó a ser aplicado en distintas partes del mundo. Tal es el caso de Estados Unidos, donde desde hace algunos años atrás, empezó a instalarse cierta "cultura del aguante" en algunas de las canchas de los clubes de fútbol que disputan la Major League Soccer (MLS).

La incorporación de Lionel Messi al Inter de Miami a mediados de este año incrementó aún más este fenómeno e incentivó la "fiesta" en las tribunas norteamericanas que con el paso del tiempo, comenzaron a imitar cada vez más, algunas de las costumbres típicas de los estadios del fútbol argentino. En este marco, MDZ dialogó con "Pepe" Perreta, un artista particular que hace más de 20 años trabaja pintando banderas a distintas hinchadas de fútbol del mundo, entre las cuales, se encuentran las de la hinchada del equipo de la ciudad de Fort Lauderdale en Florida.

"La relación con la hinchada del Inter empezó hace 4 años pero con la llegada de Messi todo creció y fue una locura", admite Perreta y confiesa "Ahora estamos preparando todo para que en mayo del año que viene podamos estar ahí para pintarles un telón. Además, pensamos quedarnos para la Copa América".

Desde su taller en Villa Celina, ubicado en provincia de Buenos Aires, el artista no sólo realiza trabajos para hinchadas internacionales. Su carrera empezó en Argentina donde confeccionó banderas para un sinfín de hinchadas de clubes de todas las categorías del fútbol nacional y entre las más reconocidas, se encuentran banderas y telones que realizó para las hinchadas de River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda y Racing Club de Avellaneda. Además, también dejó su huella en numerosas hinchadas mendocinas, como por ejemplo las del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, Independiente Rivadavia, Atlético Club San Martín, Club Deportivo Maipú y Club Atlético Argentino, entre otras.

"Pepe" Perreta, el artista cuya sala de arte son las tribunas de las canchas de fútbol. Foto: Facebook "Pepe" Perreta.

-¿Notás alguna diferencia entre las banderas que te piden las hinchadas de Argentina con las que te piden para otras partes del mundo?

Todas las hinchadas de afuera quieren hacer sus banderas con el estilo “argento” y supongo que por este motivo nos buscan a nosotros para que las pintemos. No tengo dudas de que el fútbol argentino es de exportación: los jugadores, lo técnicos y también todo el folklore de las tribunas. Gracias a mi trabajo pude viajar y conocer muchas hinchadas del mundo y te puedo decir que siempre he notado una fuerte devoción de otras hinchadas a nuestra pasión en las tribunas. ¡Hacen propias nuestras canciones! es hermoso escuchar una canción argentina cantada en otro idioma. Con las banderas, pasó lo mismo.

La hinchada del Tomba despliega un telón "mundialista" realizado por Perreta que cubre toda la popular del Malvinas. Foto: Facebook "Pepe" Perreta.

- ¿Te sorprendió alguna de todas las solicitudes que te llegaron de diversas hinchadas del mundo?

Cada pedido es una sorpresa y este trabajo nunca deja de sorprenderme. Es más, la ultima es de esta semana: Abrí la computadora a las 7 de la mañana como todos los días para contestar mensajes y me encontré con un mensaje de la hinchada del Ballymena UTD F.C, un equipo de Irlanda, donde me consultaban la posibilidad de hacerles un telón.

Te puedo contar mil cosas raras, anécdotas de todo tipo como por ejemplo cuando me habló una hinchada de Corea para pintarles unas banderas o cuando me quisieron subir a un avión de "prepo" y llevarme a Turquía para pintar un mural de 140 metros. De todas maneras, no tengo dudas de que lo más loco fue estar en Italia flameando una bandera de Maradona que yo mismo le pinté a la hinchada del Napoli: ¡Estaba en el templo donde Maradona se consagró! Fue una locura y los napolitanos son algo único... lo que sienten por el Diego es increíble. A mi me trataron como un hermano.

Sin fronteras. Una de las tantas hinchadas a las que les pintó sus banderas fue la del Napoli de Italia. Foto: Facebook Pepe Perretta.

- ¿A partir de qué momento empezaste a creer que ibas a poder vivir de pintar banderas?

Empecé a pensarlo cuando la hinchada de Boca me pidió hacer un telón. Me acuerdo que me preguntaron: "¿Vos te animas a pintar un telón?" y yo les dije "Si, olvidate soy el número uno" y en ese entonces nunca había pintado algo tan grande pero acepté igual. A los días de haber aceptado, llegaron con una camioneta y empiezan a bajar montañas de telas, no lo podía creer... y eso que ese telón era de 20m x 20m, en comparación a otro trabajos, hoy eso es un tamaño chico para mi pero en ese momento no sabia por donde empezar, solo miraba la puerta para salir corriendo (se ríe).

De hecho, en ese telón empecé a crear mi estilo. Mientras lo estaba pintado tuve un percance y se volcó pintura por error pero lo solucioné con unos "brillos gigantes" algo que en la actualidad forma parte de la esencia de mi estilo para trabajar. De esta manera, por un error, nacieron los brillos en los telones y a partir de ese día todas las hinchadas me piden los brillos en sus banderas. Después del telón de Boca ahí me di cuenta que ese era el camino a seguir. El primer "telón" pintado por Perreta fue para La 12, la hinchada de Boca Juniors. Foto: Facebook "Pepe" Perreta.

- ¿Cómo fue el contacto con la hinchada del Inter de Miami para pintar sus banderas?

Hace más de 10 años que pinto banderas a distintas hinchadas de Estados Unidos. La primera fue la hinchada de Red Bulls y de hecho pudimos decorar toda su tribuna. A partir de ese trabajo nos fueron conociendo todas las demás hinchadas... hasta los Mets de béisbol le pintamos las banderas (se ríe). Hace dos meses también pintamos para el último campeón de Hockey sobre hielo y el último campeón de fútbol americano...

Con el Inter de Miami, la relación empezó hace 4 años donde empezaron a salir los pedidos de banderas para ellos, pero obviamente la llegada de Messi fue una locura. Ahí tuvimos la propuesta de viajar a pintar un telón, que no se nos pudo dar porque teníamos sólo un mes para viajar y pintarlo y los tiempos burocráticos de la VISA para entrar a EEUU no nos jugaron a favor. Por ese motivo los encargues de banderas fueron muchos y la enviamos desde Argentina. Pero obviamente tenemos la deuda pendiente de poder viajar. Ya estamos preparando todo para ir en mayo a pintarles un telón y podernos quedar para la Copa América. Clásico de Avellaneda: telones pintados por Perretta para Racing e Independiente. Foto: Facebook Pepe Perretta.

- ¿Cómo aprendiste la técnica para pintar las banderas?

En el año 1994 realicé un curso sobre aerografía con la intención de aprender la técnica y pintar mi moto, jamás pensé que ese curso me iba a llevar a lo que hoy es mi profesión, mi sustento y mi estilo de vida. Hoy tengo un taller con 12 artistas...ni siquiera en los mejores sueños podría haber soñado todo lo que tengo: en la actualidad, estamos enviando banderas a 27 países distintos y hemos trabajado para países impensados como por ejemplo Corea, Australia, Turquía, Arabia Saudita y Suecia.

- ¿Considerás que has creado un estilo propio para pintarlas?

Cuando empecé a pintar banderas y me embarqué en el mundo de las hinchadas era todo nuevo para mí. Por la inexperiencia cometí muchos errores y esos errores me llevaron a inventar soluciones que fueron marcando mi estilo. Ahora cada bandera o telón que se cuelga en una tribuna todos pueden identificar si es o no de mi taller. Todos me preguntan si firmo una bandera, y siempre digo lo mismo, las banderas no son mías... sería una falta de respeto hacia los hinchas firmarlas, mi firma es el estilo y la impronta que tienen. "La Banda del Chacarero", hinchada mendocina, despliega en su popular un telón pintado por Perreta. Foto: Facebook "Pepe" Perretta.

- ¿Empezaste trabajando sólo o siempre en equipo? ¿Cómo fue conformar tu equipo de trabajo?

Empecé a pintar sólo pero con el tiempo aumentó la demanda y en el 2003 decidí abrir el taller donde conformé un equipo con varios artistas. Fue muy difícil, ya que los artistas no están acostumbrados a pintar una bandera... tuve que inculcar la importancia del trabajo y que una bandera es un manto sagrado donde los hinchas reflejan todo su sentimiento. Sabemos que detrás de cada una de ellas hay mucho sacrificio y por eso inculcar todo esto a cada artista de mi equipo es lo primero que siempre hice y hago. Cada bandera se pinta como si nosotros fuéramos hinchas de ese club. Esa es la fórmula: dejar el corazón del hincha en cada bandera.

- ¿Cuánto tiempo te lleva pintar un “telón”?

Todo depende del tamaño y diseño del telón, como también el lugar que nos den para poder desplegar el telón, la mayoría de las veces tenemos que pintarlo en varias partes ya que es muy difícil encontrar un galpón que se pueda desplegar toda esa cantidad de tela pero en promedio nos puede llevar de 5 a 20 días. Telón pintado por Perreta y su equipo para la hinchada de River Plate. Foto: Facebook Pepe Perreta.