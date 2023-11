Fuertes cuestionamientos a un proyecto urbano en el pedemonte

Hoy se realizó la audiencia pública para someter a consideración pública el plan de expansión hacia el pedemonte de Ciudad que presentó la empresa Dalvian y que supone la urbanización de una amplia porción de terreno en esa zona. La audiencia tuvo poca participación y varios defectos técnicos, pero la mayoría de los expositores presentaron reparos y críticas al proyecto. Un dato relevante es que muchos de esos participantes eran representantes de organismos institucionales, como la Universidad Nacional de Cuyo y las municipalidades de Lavalle y Guaymallén.

Tras la audiencia el Gobierno debe evaluar los elementos y determinar si otorga o no la Declaración de Impacto Ambiental, es decir la autorización ambiental para ejecutarlo. El camino parece áspero, pues en el expediente hay acumulados varios dictámenes técnicos negativos, como el de la propia Agencia de Ordenamiento Territorial, organismo que advierte que la zona tiene restricción para urbanizar.

La empresa Dalvian presentó un master plan para crear la sección décima de Ciudad, en el pedemonte. A diferencia del conocido barrio, sería una zona abierta con acceso público, pero con una fuerte impronta de desarrollo inmobiliario. La nueva "ciudad" sería de unas 22 hectáreas (220000m2) "de propiedad privada, y de acceso público", que incluiría un centro comercial, torres y viviendas. La nueva microciudad tendría tres distritos. Por la normativa municipal, el plan no podía realizarse. Pero la Municipalidad de Capital y el Concejo Deliberante modificaron ordenanzas para darle luz verde. Aún así, creen que no es suficiente.

El pedemonte es un área ambientalmente frágil, con alto riesgo aluvional y también de incendios. Las objeciones que se presentaron en la Audiencia y en los informes técnicos tienen que ver con la falta de profundidad de los estudios previos para medir el impacto no solo de la obra, sino de la cantidad de personas que potencialmente vivirían. La fuente de agua y el riesgo para los municipios vecinos también fueron parte de las objeciones.

En medio del proceso de evaluación, la Municipalidad de Capital modificó ordenanzas para adecuar las normas a la demanda de creación de la nueva zona urbana. Sin embargo en la Audiencia alertaron que ese cambio no puede ejecutarse de manera unilateral porque viola la propia ley de Ordenamiento Territorial. "Dentro del marco normativo de la MGIA no consta ningún artículo sobre la ley de ordenamiento y el plan, ni la ordenanza de zonificación, no la ley de zonificación del pedemonte. Consideramos que esto se puede determinar como una excepción de la ley de ordenamiento, cuestión que podría entrar en las penalidades prevista en la norma. Necesita para habilitar el cambio de uso de suelo, un apto de la Agencia de Ordenamiento. El dictamen sectorial fue negativo”, aseguró Gradys Griffone, de la Municipalidad de Lavalle.

Una imagen virtual de la décima sección Los Cerros, que propone Dalvian.

Desde la Universidad Nacional de Cuyo también presentaron objeciones. Incluso advirtieron que la propia audiencia pública tuvo fallas y hasta restricciones para hablar, pues no se permitió una exposición mayor a los 3 minutos a pesar de la complejidad del tema. "Denunciamos irregularidades que deberían ser atendidas para evitar nulidades. Solicitamos postergación de esta audiencia porque faltaba información, En el día de hoy se incorporaron expedientes e informes que no estaban a disposición. Informes sin fecha. Consideramos irregular, cuanto menos el dictamen técnico denuncia puntos que no han sido cumplimentados. Los informes sectoriales son defectuosos. Tenemos una propuesta superadora: realizar resolución para declarar zona protegida periurbana al pedemonte. Es necesario ampliar estos debates", aseguró Federico Morandini, quien habló en nombre de esa casa de estudios.

La Municipalidad de Guaymallén también presentó objeciones. "No se han tenido en cuenta o profundizado en cuento al impacto sobre los caudales aluvionales. Es zona de alto impacto aluvional. Va a impactar en los canales Papagallos, De Los ciruelos y también en el Cacique Guaymallén. Hay que considerar la factibilidad de AYSAM, también ver el impacto en el tránsito", aseguró Juan Manuel Correa.

El pedemonte es una zona frágil.

Malos antecedentes

El tema generó tensiones incluso puertas adentro del Gobierno. Es que hay informes contradictorios: mientras hay quienes buscan darle curso y aprobar el proyecto, los sectores más técnicos adviertes sobre las restricciones que existen. La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial es la que marca que la "ciudad" del pedemonte se haría sobre una zona prohibida. "El sector del proyecto se encuentra en un área pedemontana del departamento Ciudad de Mendoza a la que la Ley Provincial N° 9414/22 categoriza como Área No urbanizable (B1) No ocupable y Área No urbanizable (B2) sólo ocupable por actividades complementarias y restringidas", advierte ese organismo oficial. "Estas restricciones se deben a que el área tiene amenaza aluvional Alta y Media Alta (según informe del Instituto Nacional del Agua, base de la mencionada Ley)", agregan.

Para ese organismo, "se evidencia, de acuerdo al análisis normativo provincial y municipal, que existen diferencias explícitas en los usos permitidos, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de instalación de uso residencial". Para aprobarlo exigen que haya una serie de obras aluvionales.

En el expediente también opinan otras comunas, como Maipú. Desde ese departamento consideran no factible el plan hasta tener más información sobre la afectación y disponibilidad de agua.