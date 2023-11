Casi 200 mil autos colapsan los accesos en Mendoza y faltan obras

Desde afuera, el recorrido de los vehículos por el Acceso Sur (ruta 40) parece un juego: avance coreográfico de autos, apretados y derecho al colapso, a un embudo de tránsito que complica la calidad de vida de cada persona que circula y también el ritmo de las ciudades. Al mismo tiempo, en el Acceso Este ocurre algo similar. Un nudo imposible de desatar, en el recorrido urbano y un "tapón" en la llegada a la Ciudad. Hacia adentro del Gran Mendoza, todos los vínculos viales colapsados. Así, al menos tres veces por día; todos los días. Mendoza creció sin planificación y obras y hoy se siente. Por los dos accesos principales circulan casi 200 mil vehículos por día y el nivel de tránsito es de colapso total.

Los datos definitivos del Censo confirman el desapego entre la planificación y el crecimiento de las ciudades. La población de Luján de Cuyo creció más de un 40%, la de Maipú más del 20% y las vías de conexión vial principales son las mismas que hace tres décadas. En el Acceso Sur, por ejemplo, hay triple trocha en una zona. Pero en el área con mayor densidad y demanda, tiene dos.

No hay en ejecución ningún plan de infraestructura concreto para resolverlo. La Provincia lanzó el plan de movilidad 2030 que incluye incentivos para diversificar los medios de transporte. Uno de ellos es el Metrotranvía, la única obra grande que se prefinanció para ser ejecutada. Pero se trata de un medio de transporte de bajo alcance en cantidad de pasajeros transportados y que en la etapa que la empresa CEOSA debe ejecutar no llegará hasta el centro de Luján. La obra estaba presupuestada inicialmente en 40 mil millones de pesos (el costo real será mucho mayor) y se adelantaron recursos. En paralelo, no hay recursos previstos para descomprimir las calles.

El intendente electo de Luján advierte de esa carencia, pero también explica que hay una matriz difícil de romper. "Tenemos tres horarios pico para hacer las mismas actividades de manera simultánea y todos en las mismas 250 manzanas que hace 50 años. Si todos seguimos yendo a hacer lo mismo, no hay calles que alcancen", asegura. Por eso una de las soluciones de fondo es descentralizar los centros administrativos. Pues las cosas van para otro lado: Luján creció, pero no hay más escuelas en la zona donde se asienta la población, por mencionar un ejemplo.

Los modos de transporte más usados en Mendoza.

Saturados

Los vínculos entre la microrregión Luján-Maipú y la Ciudad de Mendoza son de los más colapsados. Confluyen allí el doble de personas. En 1991 el acceso Sur ya parecía colapsado. Vivían en Luján y Maipú 205 mil personas. Hoy, con casi la misma infraestructura, hay que contener a 395 mil personas, que se suman al tránsito pesado que recorre el lugar con destino a Chile, los habitantes del Sureste de Godoy Cruz y también una parte de Guaymallén. Capital y Godoy Cruz decrecieron en población. La gente vive en la periferia. Pero realiza sus actividades diarias en el mismo sitio que antes, por lo que la movilidad sigue siendo una necesidad. Sumado a que la cantidad de pasajeros transportados por cada auto particular es baja.

El Tránsito Medio Anual en el Acceso Este, medido en la rotonda de la virgen, es de 111 mil vehículos en la ruta 7, que es urbana en esa zona. En el Acceso Sur (ruta 40) es de 86 mil vehículos. Es decir, en pocos kilómetros hay 200 mil vehículos que colapsan todo. La "triple vía" que agiliza en una parte el tránsito en el Acceso Sur se corta justo en la zona de mayor demanda. "El ideal es que haya triple vía hasta el empalme con la ruta 7. Ahí se descomprime", explican quienes analizan el caos en el tránsito. Como mínimo, aseguran, es necesario que haya triple carril hasta el ingreso a la Ciudad de Luján. " Es necesario, inminente generar una tercer vía en el Acceso Sur al menos hasta calle Azcuénaga, en la entrada a la Ciudad de Luján, y lo ideal sería hasta la ruta 7", reafirma el Intendente de Luján.

Hay otro dato de la vida cotidiana que ilustra eso: los habitantes de Luján y de Maipú son los que más dependencia de su propio vehículo tienen. "Luján de Cuyo y Maipú son los departamentos que presentan mayor tenencia media de automotores (0,90 y 0,86 respectivamente)", determinó la encuesta de Movilidad Provincial realizada el año pasado.

Sin embargo, no alcanzaría con eso porque lo que también colapsan son las intersecciones. Es justo lo que pasa en el Acceso Este, el otro gran "tapón" de Mendoza. Esa vía de ingreso tuvo modificaciones, pero sigue sumando caos. En calle Arenales, por ejemplo, hay una anarquía vial imposible de controlar cuya onda expansiva se extiende hasta Ciudad.

Los motivos de los viajes son, en algunos casos, imposibles de reemplazar. "Excluyendo el regreso al hogar, el principal propósito de movilización corresponde al trabajo, con el 38,7% de los casos. En segundo orden de importancia, encontramos aquellas actividades que implican el cuidado o acompañamiento de personas (dejar/ recoger/acompañar a alguien) con el 21,3%. En tercer y cuarto lugar de importancia encontramos las actividades de ocio, deporte o visitas -con el 11,6%- y las actividades educativas, con el 11,1%", indica la encuesta. Los horarios en Mendoza son rígidos y superpuestos. Y eso ayuda al colapso.

El plan de movilidad apunta a la multimodalidad y al uso de medios sustentables. Esa es una de las razones por las que el Gran Mendoza se llenó de ciclovías y bicisendas. Muchos de esos planes fueron "comprados" a medida porque había líneas de financiamiento internacionales. Es decir, fue más el aprovechamiento de oportunidad que una respuesta a una necesidad.

En Mendoza, por ejemplo, hay más autos que bicicletas en las casas, aún a pesar de la diferencia de alcance. "En cuanto a la tenencia de vehículos motorizados en funcionamiento, existen en promedio 0,70 automóviles por hogar en el área de estudio. Si contemplamos sólo a los hogares que poseen al menos 1 vehículo encontramos que el promedio de automóviles por hogar es de 1,20. En el área de estudio existen en promedio 0,66 bicicletas por hogar", determinó la encuesta.

En cuanto al uso, la bicileta es por ahora mucho más una utopía que una realidad. Por ahora solo el 5,8% de los viajes se hacen en bicicleta.