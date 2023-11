Créditos UVA: deudores buscan que el Senado apure la sanción de la ley que limita las cuotas

Luego de las declaraciones que realizó el presidente electo, Javier Milei, respecto a los tenedores de los créditos UVA, señalando en forma contundente que ellos deben hacerse responsables de la decisión que tomaron, Paola Gutiérrez, integrante de la organización “Autoconvocados UVA” indicó a MDZ que temen una ola de remates de propiedades por parte de los bancos.

Detalló en qué situación se encuentra el proyecto de ley que busca darles una solución y que cuenta con media sanción por parte de Diputados, y adelantó que la organización buscará que el Senado apure su aprobación antes de que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre.

Cabe recordar que la Cámara baja aprobó en julio pasado y giró en revisión al Senado un proyecto que promueve que las cuotas de los créditos UVA no superen el 30% de los ingresos de los deudores y que suspenda por un año los desalojos. También busca modificar el sistema de actualización de créditos para que el ajuste no esté atado al índice de inflación.

Cabe recordar que el crédito fue creado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri como un tipo de préstamo hipotecario ajustado por el índice de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que mide la inflación. Es por esto que las cuotas del préstamo se ajustan de manera mensual de acuerdo con la inflación, que en los últimos años creció mes a mes en forma descontrolada.

A partir de las definiciones de Javier Milei en el programa televisivo "A dos voces", señalando "el Gobierno no les puso un arma en la cabeza" a los tenedores y que "si tomaron una decisión incorrecta, ellos tienen que hacerse cargo", en las redes sociales surgieron diferentes comentarios en los que le sugerían a los deudores que vendieran sus casas y avalaron la postura del presidente electo. Otros se mostraron optimistas al señalar que cuando el libertario bajara la inflación, se terminaría el problema de los créditos UVA.

Sin embargo, Paola Gutiérrez, integrante de la organización "Autoconvocados UVA" comentó en diálogo con MDZ que ninguna de las dos opciones son una solución real para las familias deudoras.

"Con que baje la inflación no alcanza, Muchos hipotecados se aferran a que con eso se soluciona nuestro problema y no es así, porque nosotros tenemos un nivel de sobreendeudamiento muy grande. Por esta razón, si no hay una ley que nos proteja y que nos dé alivio, va a ser imposible terminar de pagar la hipoteca en algún momento", afirmó.

En julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que buscaba darle solución a los tenedores de los créditos UVA, y lo giró para su tratamiento al Senado. Foto: Prensa HCDN

"Además, en la misma entrevista, Javier Milei reconoce que bajar la inflación conllevará entre un año y medio y dos. Hasta que eso ocurra, no va a quedar un solo hipotecado de los Créditos UVA en pie. Y hay que recordar que estamos hablando de viviendas únicas, familiares y de uso permanente. Ese fue el fin por el cual tomamos el préstamo", recordó Gutiérrez.

Los créditos UVA no tienen "grieta"

En los más de seis años en que los tenedores de estos préstamos vienen afrontando el incremento mensual de las cuotas hipotecarias, aseguran que la única solución que puede ser efectiva es la sanción de una ley que cambie las condiciones de ajuste. Es que el porcentaje de inflación sube a un ritmo acelerado y el monto salarial queda cada mes más devaluado.

"Cuando Alberto Fernández asumió en la presidencia, dijo que se iba a encargar del tema. Pasaron cuatro años y seguimos exactamente igual. Nosotros habíamos comenzado con los reclamos en el gobierno de Mauricio Macri y en ese entonces se bloqueó el debate en el Congreso. Si hubiéramos tenido una ley, hoy, cinco años más tarde, sería otro el panorama. Por lo que veos, los créditos UVA no tienen ´grieta´", dijo con ironía la vocera de los deudores.

Sobre el proyecto, que tiene media sanción de Diputados y un dictamen favorable por mayoría en el Senado, aseguró: "Estamos hablando con los senadores para buscar que sea aprobada. Hay que ver qué pasa porque no sabemos siquiera si darán quorum. Además, cuando asuma Javier Milei como presidente, tiene la facultad de promulgar o derogar la ley, como dijo que hará con la de alquileres", advirtió. "Los créditos UVA no tienen grieta", aseguró la integrante de los Autoconvocados. Foto: Paralelo 32

"Fernández nos hizo una promesa de campaña que no cumplió y nosotros se lo reclamamos durante todo el gobierno. Aunque si obtuvimos, fue una decisión política de no rematar. Tenemos un montón de hipotecados que están en mora y que están tratando de arreglar con el banco para que no les rematen la propiedad. Pero con las declaraciones de anoche de Milei, y al dejar todo librado al mercado, claramente los bancos van a comenzar a rematar casas y no habrá un Estado que te proteja", se lamentó. Y aclaró una de las frases del presidente electo sobre haber tomado una decisión equivocada y que hubieran mejor tomado otro crédito. "Lo que yo quiero aclarar es que no había otra línea de créditos, solo había UVA", enfatizó Gutiérrez.

Sin casa y con deuda

Además, describió qué situaciones atravesaron distintos tenedores de créditos UVA a lo largo de estos años. "Hubo gente que pudo deshacerse de estos créditos porque vendió la propiedad antes de que el banco se las rematara. Cabe aclarar que estos préstamos no te daban un monto que fuera el 100% del valor de la propiedad. Hubo familias que puso un departamento y tomó una hipoteca por el 50%. Yo tengo un compañero que está pagando 350 mil pesos de cuota, pero él puso el dinero por la mitad del valor de la propiedad. O sea, él está pagando una hipoteca entera, pero la mitad de esa casa ya era de él", describió.

"Si bien no hubo remates durante la gestión de Alberto Fernández, hubo deudores que salieron a malvender propiedades porque no podían seguir pagando las cuotas, con lo cual fue una forma de remate", aclaró Gutiérrez.

Por otra parte, recordó que "el país no se termina en el AMBA. Hay provincias donde las propiedades se venden en pesos. Y hoy, si venden esa propiedad, no llegan a cubrir el total de la deuda, sino que solo llegan a cancelar una parte, se quedan sin casa y siguen endeudados".