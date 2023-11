Balotaje 2023: Chiqui Tapia se volvió viral por ir a votar "vestido de urna"

En horas del mediodía, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA, acudió a emitir su voto y lo compartió en sus redes sociales con un particular mensaje que no tardó en viralizarse y convertirlo en tendencia. En la foto, no sólo se lo puede ver con el sobre en mano, sino también "vestido de urna".

Usuarios de X (Twitter) lo posicionaron al dirigente deportivo entre los principales temas compartidos que se pueden ver en el ranking dentro de la "lupita". Para este domingo de balotaje, eligió llevar puesta una remera blanca y también un pantalón beige idéntico al color del cajón donde los ciudadanos ingresan su voto.

Viral: cómo votó el Chiqui Tapia

"Vestido de urna, nuevamente, con orgullo y emoción cumplí con nuestro deber ciudadano", redactó Tapia desde su cuenta. Los 'likes' y comentarios le comenzaron a llover por su particular descripción respecto al atuendo que escogió para acercarse a la escuela.