Voto en el exterior para el balotaje 2023: todo lo que tienen que saber los argentinos

A diferencia de las elecciones PASO, los argentinos residentes en el exterior podrán votar en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, como lo hicieron en las generales. Para poder hacerlo, deberán haber realizado el cambio de domicilio y figurar en el padrón electoral, pero no tienen la obligación de votar.

Para figurar en el padrón electoral deberán haber realizado el cambio de domicilio antes del 25 de abril de este año; si aún así no figuran, podrán presentar una denuncia pero no se le habilitará la posibilidad de votar ya que el plazo para estas elecciones se encuentra vencido. Si se encuentran incluidos, podrán presentarse con cualquier ejemplar habilitado para votar en el balotaje: la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI verde, celeste o tarjeta, incluyendo los que dicen "no válido para votar".

El domingo 19 de noviembre, como en el caso de las elecciones generales, los argentinos en el exterior votarán al próximo presidente, aunque no estarán incluidos los otros cargos electivos ya definidos. El método de votación, como los privados de su libertad y los que residen en las bases de la Antártida Argentina, será con boleta única.

La boleta única que usarán los argentinos en el exterior. Fuente: Cámara Nacional Electoral.

En España, para las elecciones generales, hubo más de 110.000 argentinos habilitados para votar, lo que sumado a una alta afluencia generó largas filas y demoras para emitir el voto. En el país ibérico se encontrarán habilitados, para emitir el voto, distintos consulados del país, la Embajada en Madrid y establecimientos reservados para este fin por la jornada del balotaje, como lo fue el Seminario Conciliar de Barcelona en las elecciones generales.

¿Puedo votar en el exterior si estoy de vacaciones?

Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior no deberán excusarse ante una potencial ausencia en el balotaje, pero sí deberán hacerlo los que estén de forma temporaria fuera del país. De no realizar la presentación ante las autoridades de documentos que constates su ausencia durante las elecciones, deberán abonar una multa como todo ciudadano que no se presente a votar.

Otro país con gran cantidad de residentes argentinos es Italia, donde hay habilitados más de 23.000 votantes que podrán elegir al próximo presidente en el balotaje del próximo domingo. En total, fuera de la Argentina, hay 435.556 habilitados para votar, habiendo participado de las elecciones generales más de 50.000.

El formulario para consultar el lugar de votación. Foto: Captura de pantalla.

Aquellos argentinos en el exterior que deseen votar, podrán consultar el lugar asignado mediante el sitio web de la Justicia Nacional Electoral; para eso deberán ingresar acá y completar los datos solicitados. Ahí se le solicitará al usuario que indique su número de documento, género, el distrito al que pertenece (en este caso "Argentinos en el exterior") y que complete un captcha.