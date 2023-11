El revelador método que te ayudará a mantener viva la llama de la pasión

Estar en pareja puede ser una situación maravillosa para los individuos que componen la relación. Sin embargo, es importante destacar que el paso del tiempo pesa, y que aquellas personas que no cuidan su relación, a la larga se van a sentir incómodos con este estado.

El desgaste de los años es un factor a tener en cuenta, y la rutina o pérdida de pasión pueden ser síntomas de que dicho agotamiento se sienta a flor de piel.

Según muchos expertos, es fundamental basar la relación en un trío de atributos denominados como las tres "C": compromiso, comunicación y confianza; pero además, resulta imprescindible, sobre todo para las parejas que están juntos hace mucho tiempo, un método clave para reavivar el amor.

Se trata del método 2-2-2, y el mismo tiene, como objetivo, generar una fuerte conexión entre ambos integrantes de la relación. En esa sintonía, consiste en armar una cita cada dos semanas, realizar escapadas cada dos meses, y planificar unas vacaciones a solas en un lapso de dos años.

Organizarse de esa manera, ayudará a la pareja a salir de la rutina y a coleccionar momentos inolvidables, que contribuirá a encender nuevamente esa chispa.

Es saludable para cualquier pareja aplicar el método 2-2-2. Foto: Archivo MDZ.

Por otro lado, es importante destacar que cada pareja tiene sus tiempos o sus preferencias, y por lo tanto, el método 2-2-2 también puede ser 1-1-1 o 3-3-3, de acuerdo a lo que decida cada dupla amorosa.

Si bien muchos creen que estructurarse no siempre es bueno, la realidad marca que este método es eficaz para no caer en la rutina mientras que, por otro lado, estimula la creatividad de las parejas, que deben pensar en diferentes planes juntos para que la relación no se vuelva monótona.