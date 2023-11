Pacientes oncológicos llaman a no votar a Javier Milei en el balotaje

A una semana del balotaje en el que Sergio Masa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, se enfrentarán para dirimir la presidencia de la Nación, un grupo de pacientes oncológicos en tratamiento y recuperados, y familiares de ellos, entre los que aparecen las firmas de Dolores Fonzi y Laura Serra, entre cientos de otras, pidieron no votar al libertario y priorizar la salud como derecho y no como negocio.

Lo hicieron a través de un comunicado de Google Forms que hasta la fecha continúa sumando adhesiones. "Actualmente la salud en nuestro país tiene grandes deficiencias y las personas con cáncer lo sabemos por experiencia propia. Además de las dificultades de transitar una enfermedad oncológica, tenemos que lidiar día a día con las barreras que existen para acceder a los tratamientos que necesitamos, ya sea a través del sistema público, de obras sociales o prepagas", comienza la nota que describe las dificultades de llevar adelante un tratamiento oncológico en el país.

"Más allá de lo singular de cada caso, las y los pacientes oncológicos necesitamos intervenciones, estudios de alta complejidad y tratamientos con precios imposibles de afrontar de forma particular. Gracias a un sistema de salud con acceso universal, en Argentina existe la obligación legal de garantizar que todas las prestaciones oncológicas sean con costo cero de bolsillo", agrega.

Los pacientes oncológicos y los familiares de ellos dicen en la carta: "Sabemos, por nuestras propias vivencias, que hay mucho por mejorar y debemos exigir que así sea. La única solución es fortalecer el sistema sanitario, no desarticularlo. Las ideas y las propuestas de La Libertad Avanza, cuya fórmula presidencial integran Javier Milei y Victoria Villarruel, pretenden privatizar el sistema sanitario y arancelar todas las prestaciones, representando una grave amenaza para nuestra salud y la del conjunto de la población".

Los estudios médicos para el cáncer son altamente costosos, pero en Argentina se reciben sin costo. Foto: Archivo MDZ.

En este sentido, lanzan una solicitud a la sociedad: "Te pedimos que no abandones a las personas que tenemos cáncer y a las que lo tendrán el día de mañana. No queremos y no podemos permitir que el acceso a la salud quede librado a las leyes del mercado. El sistema sanitario debe ser solidario: nadie sabe cuándo va a necesitarlo. Nuestra salud es un derecho, no un negocio. Para defenderla, independientemente de nuestras diversas ideas políticas, el próximo 19 de noviembre apoyamos a la única alternativa con la que consideramos que es posible seguir luchando para fortalecer el acceso a la salud. Por eso, votamos a Sergio Massa".