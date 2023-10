Viento Zonda: el impresionante impacto de un fenómeno histórico

03:15. Llegan más videos sobre el incendio aportados por lectores, en este caso vecinos del Dalvian, donde las llamas llegaron a 300 metros de algunos dúplex. La situación quedó totalmente controlada entre Defensa Civil y personal del barrio privado en este sector.

02:55. Para este domingo se mantiene alerta naranja por viento Zonda en todo Mendoza. El pronóstico indica "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Inestable en cordillera. Se mantiene viento Zonda de intensidad moderada a fuerte". La máxima será de 32 grados, muy similar al sábado.

02:36. El viento no cesa y las ráfagas continúan siendo muy fuertes, mientras se desarrolla un gigantesco operativo en el Pedemonte, donde decenas de familias fueron evacuadas.

02:10. Más videos de la preocupación de los vecinos que viven en los barrios lindantes al incendio que se desarrolla en el Pedemonte.

01:53. Una vecina del Barrio Privado Nueva Quinta, el cual debió ser evacuado en su totalidad, le contó a MDZ que "el fuego lo tuvimos muy cerca. Pensar que en un segundo podes perder toda una vida. Es todo muy terrible y angustiante. La policía subió con las sirenas evacuando todo el barrio". Además, envió este video.

01:49. Al mismo tiempo que se escuchan sirenas de bomberos que se dirigen en dirección al Pedemonte, continúan las ráfagas que por momento son muy fuertes.

01:30. Desde el Gobierno aseguran que por el momento no hay viviendas afectadas por el incendio.

01:20. Corte parcial de energía eléctrica en la zona de la 5ta sección de la Ciudad de Mendoza.

01:12. Una ambulancia del SEC se ubica en el patio de la Comisaría 59, de La Favorita, para cualquier requerimiento.

01:02. "Se ha realizado evacuación del Barrio Privado Nueva Quinta por parte de personal de Bomberos", le precisaron a MDZ. Al mismo tiempo, las fuertísimas ráfagas hacen que sea "casi imposible que se pueda controlar el fuego", el cual se dirige "hacia el suroeste".

00:40. Continúan los cortes de luz, ahora en el barrio Dalvian.

00:31. Defensa Civil informa que se encuentran trabajando con elementos de acción rápida, un Camión Scan Hidrante 1403, 2 camionetas con kit de Acción Rápida del PPMF, camión de refuerzo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y otros insumos. Aseguran que el incendio fue intencional y que investigan las causas.

00:27. Fuentes oficiales indican que "el Director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, y el Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance se encuentran en la zona", donde las ráfagas son fuertísimas.

00:06. El principal foco de incendio sería entre la Reserva Natural Divisadero Largo y el Barrio Privado Nuevas Quintas.

23:57. En la zona de San Isidro, donde se desarrolla el principal foco de incendio, trabajan varias dotaciones de Bomberos y hay presencia policial.

23:38. "Está trabajando Defensa Civil, Bomberos y brigadistas del Programa Provincial de Manejo de Fuego", indicaron desde el Gobierno de Mendoza en relación al incendio que se desarrolla en la zona de San Isidro, del Pedemonte.

23:37. Hay cortes de luz en Dorrego, Guaymallén.

23:36. Vecinos de Godoy Cruz aseguran que hay mucho olor a quemado en la zona producto del incendio que se registra en el Pedemonte.

23:12. Reportan un incendio en el Cerro de la Gloria. Bomberos se dirigen hacia el lugar de los hechos. Lectores reportan a MDZ con fotos y videos.

Se registra un incendio en el Cerro de la Gloria. Foto: MDZ

22:53. Es el peor momento de viento en lo que va de la jornada. Varios árboles caídos en las últimas horas en Capital y Godoy Cruz, principalmente en el barrio Bombal, donde un auto quedó debajo de uno de ellos. El Zonda no da tregua cerca de la medianoche.

22:35. Zonas de Guaymallén, como Villa Nueva y San Francisco del Monte, están sin luz. También hay sectores de la Ciudad de Mendoza, como parte de la Sexta Sección. En Godoy Cruz también hay falta de suministro eléctrico, como en la zona del Hospital Español. Sin luz en Godoy Cruz. Foto: MDZ.

22:10. El viento Zonda no afloja y sopla con mucha fuerza en Mendoza cerca de la medianoche.

22:00. Un resumen de la primera jornada de viento Zonda en Mendoza, a la espera de un domingo similar, según el pronóstico de Contingencias Climáticas y las alertas de Defensa Civil.

21:15. Pasadas las 21 horas, en zonas de Godoy Cruz y Las Heras el viento todavía sopla muy fuerte.

20:50. Finalmente, evacúan a los alumnos de la escuela albergue de Malargüe, en cuyo edificio se produjo una voladura de techo, lo que generó la bronca de los docentes, puesto que habían solicitado con tiempo "desalbergar" el lugar.

20:30. Defensa Civil emitió un nuevo reporte de daños y Las Heras y Malargüe son los departamentos más afectados en la primera jornada de Zonda en Mendoza. Mirá el reporte completo acá.

20:10. Desde la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor precisaron que el túnel continuará cerrado para "todo tipo de vehículos". Las barreras en Uspallata están cerradas, al menos hasta las primeras horas del domingo, donde se informará oportunamente si son abiertas o no. Hay cerca de 18.000 chilenos en Mendoza que dependen de la apertura del túnel para volver a su país.

20:05. El viento Zonda se sintió con fuerza en Potrerillos, así se aprecia en un video que un lector le envío a MDZ.

19:10. Defensa Civil renueva el alerta por viento Zonda en Mendoza. "Continúa la circulación de viento Zonda en la mayor parte de la provincia hasta aproximadamente las 21:00 horas, momento en el que irá disminuyendo la velocidad a viento leve, hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo. Entre las 7 y las 8 de la mañana del domingo comienza progresivamente a circular nuevamente viento con características similares a las del sábado, con diversas intensidades dependiendo de la zona". Se espera un domingo muy similar en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

18:55. En la zona cordillerana se registran fuertes nevadas, principalmente en Malargüe. Video de la caída de nieve en El Azufre (Malargüe).

18:40. Fuertísimas ráfagas se perciben en la Ciudad de Mendoza pasadas las 18.30.

18:30. Vecinos en Vistalba, Luján de Cuyo, y también en Las Heras advierten que se sientes ráfagas muy fuertes en estos momentos. Eran localidades donde el Zonda todavía no había soplado con intensidad.

Se activó el zonda en Vistalba! Esperemos que no pase de esto.. uD83DuDE4F pic.twitter.com/saBSNxvwOf — Titito Fernández (@tititofernandez) October 28, 2023

18:25. Pese a la recomendación de quedarse en sus alojamientos, turistas -principalmente chilenos- recorren las desoladas calles de la Ciudad. Consultados por MDZ, buscan protegerse de la tierra con tapabocas. Mirá la nota. Chilenos con barbijos en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

17:38. Según el pronóstico, las ráfagas más fuertes de viento se esperan entre las 19 y las 21 de este sábado. Mientras tanto, la provincia está en pausa y las calles prácticamente vacías en Ciudad. El Parque General San Martín está vacío pasadas las 17.30 horas. Foto: Santiago Tagua/MDZ

17:12. Desde Malargüe, por ahora el principal departamento afectado por el Zonda, el director de Defensa Civil Víctor Andrade indica que hay "más de 10 intervenciones pasadas las 17 horas, mayormente de árboles caídos. Estamos al tanto de la situación de la escuela donde se voló parte del techo y estamos en contacto con la DGE. Todas las decisiones que se tomen serán con las partes intervinientes. Se ha decidido no sacar a los alumnos de ahí, puesto la voladura es sobre la escuela y no donde están alojados los niños. Cuando las ráfagas no sean tan intensas seguramente lleven a cada niño a su domicilio. Árboles caídos en Malargüe. Foto: Defensa Civil.

16:55. ¿Qué aconsejan los médicos ante la llegada del viento Zonda este fin de semana? En esta nota de MDZ todas las precauciones a tomar en las próximas horas.

16:35. No faltan los memes. Los mendocinos se despachan en las redes sociales por las fuertes ráfagas que ya se sienten en el Gran Mendoza. Estos son los mejores.

16:05. Los pronósticos se cumplen y el Zonda se siente en toda la provincia. Decenas de actividades fueron suspendidas a raíz de esta situación. Las ráfagas podría alcanzar los 100 kilómetros por hora.

15:50. Docentes denuncian a la DGE por inacción. El viento Zonda voló el techo de una escuela albergue mientras había clases y aseguran que desde hace días piden desalbergar el establecimiento, pero que no son escuchados. Mirá la nota acá.

15:30. Lectores de MDZ indican que en la zona del Club de Campo también se registra un corte de luz.

15:10. El Zonda se percibe en todo el Gran Mendoza. Lectores de MDZ en Godoy Cruz dan cuenta de ello con este video donde se aprecian fuertísimas ráfagas. Al mismo tiempo, un corte de luz afecta la zona del Parque Central en Ciudad.

14:30. En distintos puntos de la Ciudad de Mendoza el fuerte viento ya comienza a jugar su papel en este sábado por la tarde. Rige un alerta naranja respecto del fenómeno y en lugares como El Challao y el centro mendocino ya se sienten las fuertes ráfagas. La temperatura se eleva y el ambiente se vuelve pesado en las calles.

13:50. El Zonda también se siente fuerte en la zona de Tunuyán. Mirá el video.

13:00. Meteorólogos afirman que el viento Zonda bajará luego de las 15 y afectará al llano mendocino en la tarde de este sábado. Además, se sentirán ráfagas también durante el domingo.

12:40. Mirá el video de cómo se está sintiendo el Zonda en Tupungato

12:00. Sube considerablemente la temperatura en el Gran Mendoza y el primer aire fresco de la mañana del sábado quedó atrás.

11:00. El viento Zonda comenzó a sentirse en el sur provincial. Las primeras ráfagas comenzaron a percibirse en la zona de Tupungato. Las zonas afectadas también son Uspallata y Potrerillos.

10:00. Defensa Civil advirtió que hay alerta amarilla para zonas del Este mendocino y que ascendió a naranja el alerta para el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Tal y como se viene anticipando desde hace unos días, el pronóstico indica que este sábado correrán fuertes ráfagas de viento Zonda en la provincia de Mendoza, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta y una serie de recomendaciones.

Según estimaron distintos meteorólogos el Zonda ya se comenzó a sentir desde el viernes a la tarde en la zona Sur de la provincia, por eso se suspendieron las clases en Tupungato debido a que el Valle de Uco fue una de las primeras zonas afectadas por el fenómeno climático. Además, al mediodía reportaron que el Zonda comenzó a sentirse en Malargüe.

El punto más fuerte del Zonda se sentirá, según informaron los especialistas, después del mediodía y en las primeras horas de la tarde. La hora indicada parece ser la de las 15 y el fenómeno podría extenderse aún hacia el domingo y dejar resacas de ráfagas hasta el inicio de la semana.

En el último reporte de Defensa Civil emitido en la mañana de este sábado se supo que hay viento leve en Potrerillos y Uspallata que con el correr de las horas iría aumentando. En zonas más cercanas al Gran Mendoza comenzó a subir la temperatura de forma gradual y se percibe un cambio de aire comparado al de la primera mañana. En el Sur provincial las ráfagas se sienten con mayor intensidad desde hace horas.

Defensa Civil de la provincia indicó que el alerta es naranja y que afectará principalmente a zonas como: Uspallata y Potrerillos, zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza incluyendo a Junín y Rivadavia en el Este provincial.

En tanto que para las zonas de Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa rige también el alerta pero se espera que sea un poco más leve, es decir, de color amarillo.

La mínima será de 14°C y la máxima superará la barrera de los 33°C. Recomiendan suspender todo tipo de actividad al aire libre por las fuertes ráfagas que podrían superar los 100 km/h y abogaron por no realizar fuego en lugares públicos que podrían traer severas complicaciones por la intensidad del viento esperado.