El Gobierno desmiente información falsa sobre el incendio y pide "cautela"

Desde el gobierno de Mendoza brindaron datos oficiales sobre el impacto del incendio que tiene lugar en la zona del Challao y desmintieron información que circula en las redes. Las ráfagas de viento Zonda se intensifican en la zona y los vecinos se mantienen en estado de alerta.

En este momento, fuertes ráfagas de viento Zonda se sienten con intensidad y van en dirección a la Reserva de Divisadero Largo. Desde la Secretaría de Ambiente confirmaron que, el fuego no ha llegado a la reserva y se está trabajando con los brigadistas para evitar que las llamas afecten esa zona.

"El foco de incendio está entre la Reserva Natural Divisadero Largo y el Barrio Privado Nuevas Quintas. Les informamos que actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio brigadistas del Programa Provincial de Manejo de Fuego, equipo de Defensa Civil, Bomberos del cuartel general y de la Municipalidad de Las Heras", emitieron a través de un comunicado funcionarios del gobierno provincial.

"Desde el Gobierno provincial se le solicita a la población mantener cautela y no difundir información que no sea la oficial, para no generar confusión. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Ambiente informan y desmienten que el incendio se desarrolle en las instalaciones del Ecoparque, como está circulando por algunos grupos de Whatsapp", agregaron.

"Los brigadistas se encuentran trabajando con elementos de acción rápida, un Camión Scan Hidrante 1403, 2 camionetas con kit de Acción Rápida del PPMF, camión de refuerzo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y otros insumos. Se están investigando las causas del origen del mismo", finalizaron.