Volcó el auto, salió ilesa, pero en vez de ayudarla, los vecinos le robaron

Una verdadera odisea vivieron cuatro jóvenes en la madrugada de este viernes cuando volvían de un evento social con un vehículo y sufrieron un siniestro vial en el barrio Argüello Lourdes, de la ciudad de Córdoba. Es que, aunque el auto quedó destruido y ellas salieron ilesas, lo que sucedió luego del accidente mostró la peor parte de los argentinos.

Según relataron, el hecho se produjo cerca de las 2 de la mañana. La conductora perdió el control del vehículo -aparentemente se le cruzó otro rodado- impactó contra el cordón y eso hizo que el auto vuelque y colisione contra unos carteles publicitarios,

A minutos de sufrir el accidente, y con el vehículo dado vuelta, las chicas lograron salir y comprobaron que estaban bien de salud En ese momento, vieron que llegaban dos personas y pensaron que querían asistirlas, pero lejos de eso fueron víctimas de un robo.

Sin siquiera preguntarles si se encontraban bien, estos sujetos les llevaron sus pertenencias, sus celulares y las carteras. La conductora apenas había alcanzado a llamar a su padre para que las buscara.

Matías, el papá de la dueña del auto, relató a Canal Doce de Córdoba que el triste episodio no quedó allí. "Lo triste es que cuando vuelcan, estaban las cuatro chicas adentro, se acercan dos personas. Ellas estaban muy conmocionadas porque el impacto era reciente. Pensaron que las iban a ayudar, pero no. Las robaron. Cuando llegó la policía, salieron corriendo. Parece que se perdió la costumbre de ´darle una mano al caído, al accidentado´. No les importó ni les preguntaron cómo estaban, buscaban qué manotear y se llevaron las carteras", se lamentó.

Además, precisó que en transcurso de una hora, mientras aún estaban en el lugar del siniestro, los delincuentes hicieron cinco movimientos con las tarjetas de crédito de las jóvenes, hasta que alcanzaron a poder darles de baja y hacer la denuncia.

"Cuando yo llegué al lugar, estaban custodiadas por la Policía y estuvimos con ellos hasta las cuatro de la mañana porque el seguro no nos atendía para pedir la grúa. La Policía se fue y me pidió que me quedara junto al auto. Pero se acercaron dos personas y me dijeron que la zona era muy peligrosa y que no me convenía quedarme allí. Así que seguí intentando conseguir una grúa desde mi domicilio. A la hora, recibí un llamado de la Policía pidiéndome que volviese al lugar, porque el auto estaba sin ruedas. Así que no solo sufrieron el robo de las carteras, usaron la tarjeta de crédito que la tuvimos que bloquear, sino que además se llevaron las cinco ruedas, porque no dejaron ni siquiera la de auxilio", dijo enojado el padre de la conductora.

"Lo más triste es que ningún buen samaritano, nadie, se acercó para ayudar. Lo único que podemos agradecer es que las chicas están bien, pero lo que pasó nos muestra que esta es una Argentina que no funciona. Y después nos quejamos", concluyó el hombre.