Falta nafta y gasoil: las fotos que retratan la jornada en Mendoza

Faltan combustibles en toda la Argentina, y Mendoza no es la excepción. Este viernes las largas filas se dieron en decenas de estaciones de servicio del área metropolitana y la incertidumbre reinó a lo largo de toda la jornada: hubo quienes debieron ir de un lugar a otro en busca de nafta o gasoil y quienes pasaron largos minutos haciendo fila en estos lugares. Sobre la tarde noche se intensificaron los carteles de "no hay" o "no queda" en YPF, Shell y Axion.

También se dieron otros escenarios: estaciones de servicio donde "cargaban hasta $3.000" e incontable cantidad de mensajes de WhatsApp y Twitter de quienes habían logrado cargar y avisaban a amigos, familiares y conocidos dónde quedaba aún algo de combustible. Hay estaciones, como la YPF de Juan B. Justo y Boulogne Sur Mer en Capital que llegó a tener varias cuadras de cola.

Axion de Perú y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Pasado el mediodía, distintas cámaras que nuclean a este tipo de negocios difundieron un fuerte comunicado no solo confirmando lo que se sabía, que hay desabastecimiento en toda la Argentina de nafta y gasoil, sino también desligándose de la responsabilidad y exigiendo al Gobierno nacional "arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio".

YPF de Juan B. Justo y Boulogne Sur Mendoza, de Ciudad. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Tras esto, el Gobierno nacional se reunió con Pablo González, presidente de YPF; Martín Urdapilleta, gerente general de Trafigura (Puma); Marcos Bulgheroni, CEO de PAE (Axion); y Andrés Cavallari, CEO de Raízen (Shell). Allí, se acordó la importación de 10 barcos de combustible, terminar las paradas técnicas en los próximos diez días, lo que aumentará la capacidad de refino de las principales refinerías del país, y así solucionar en los faltantes.

Gobierno y referentes del sector que la escasez se produjo por una mayor demanda en los últimos día (hubo incrementos de hasta el 15% respecto al 2022), dado que se dio un fin de semana récord en materia turística en todo el país y una mayor actividad del sector agropecuario. También que hubo consumos inusuales, alentados por la expectativa de una devaluación.

YPF de Paso de Los Andes y Moreno, de Ciudad. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

YPF de Juan B. Justo y Boulogne Sur Mendoza, de Ciudad. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

