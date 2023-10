"No voto": la drástica decisión de los ciudadanos de cara a balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei

Este domingo, el 77,67% del padrón electoral hizo valer su derecho voto en el marco de las elecciones presidenciales 2023. Pasadas las 21, el Centro de Cómputos dio a conocer los primeros resultados, revelando que Sergio Massa (UxP) obtuvo el 36,55% de los votos, mientras que Javier Milei se quedó con el segundo lugar, con el 30,06%. Al tener una diferencia menor de diez puntos, se confirmó que ambos candidatos deberán enfrentarse en el balotaje, el próximo 19 de noviembre.

Por su parte, Patricia Bullrich -quien se había posicionado como la segunda fuerza en las PASO de agosto- quedó afuera del balotaje, al descender al tercer puesto, con el 23,85% de los votos. En cuarto lugar, quedó Juan Schiaretti, con el 6,64%, y, por último, Myriam Bregman obtuvo el menor porcentaje, del 2,69%.

Los resultados de las elecciones generaron sensaciones encontradas entre los argentinos, que no dudaron en plasmar su opinión en las redes sociales. Los simpatizantes con el kirchnerismo como, también, aquellos que deseaban que el libertario no ganara en primera vuelta, se vieron contentos con el hecho de que Massa se impusiera en la jornada electoral. Por otra parte, quienes apostaron por la figura de Bullrich expresaron su desilusión en una serie de tweets, bajo el lema de “No voto”.

Sergio Massa celebró en triunfo en el búnker de Juntos por la Patria. Foto: Celeste Salguero/MDZ

"No voto": el lema que refleja el descontento de los ciudadanos

En X (ex Twitter), los ciudadanos escribieron una serie de tweets mostrando su descontento con los candidatos a presidente que deberán votar en el balotaje del 19 de noviembre. Es por eso que se hizo tendencia el lema de “No voto”, con más de 166 mil tweets hasta el momento, en los cuales los ciudadanos aseguraron que prefieren perder su derecho a voto en las próximas elecciones, antes que elegir entre Massa y Milei.

Uno de los tweets que prueban el descontento de los internautas, luego de los resultados de las elecciones. Foto: X @LilyG

El argumento de la mayoría de las personas que dicen que no votarán en noviembre, es que ambos candidatos serían igual de populistas, y no representan sus convicciones. "Hablan de Ballotage Milei-Massa y no sé cuál es peor. No lo puedo creer; qué triste todo. Yo no voto más", escribió un usuario de X.

"Ladrones hay en todo el mundo, pero fans clubs de ladrones hay solo en Argentina", se podía leer en una lámina que compartieron en las redes sociales, probando que el descontento es generalizado tras los resultados de las elecciones.