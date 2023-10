"El peronista Massa supera y contiene a la ultraderecha de Milei": así vio el mundo las elecciones en Argentina

La semifinal de Los Pumas ante los All Blacks, el último viernes -a la tarde en Argentina, a la noche en Francia, a donde se jugó el Mundial de Rugby- no sorprendió a nadie. Aun sin estar en su mejor momento, la selección neozelandesa es muy poderosa y (casi) imbatible. Sin embargo, muchos -argentinos y extranjeros- pensaban en (o deseaban) un batacazo de la albiceleste. No ocurrió. Pero esa derrota no llegó a la primera plana de los diarios internacionales: era algo que estaba dentro de las posibilidades.

Justo al revés de lo que pasó este domingo. Durante los últimos meses, el auge de Javier Milei -en sintonía con el auge de muchos partidos y políticos de derecha que están ganando fuerza en el mundo- hizo que los ojos de analistas políticos y sociales siguieran con atención el devenir de las campañas y las elecciones argentinas. El resultado de las PASO, con el libertario a la cabeza -a pesar de lo que decían muchos encuestadores-, secundado por la representante de JxC, Patricia Bullrich, y por el ministro de Economía y candidato por UxP, Sergio Massa, tensó la carrera hacia las elecciones generales.

Los tres favoritos se cruzaron en dos debates presidenciales en los que también participaron Myriam Bregman (candidata de la coalición de los partidos de izquierda) y Juan Schiaretti, con la pretensión de llevar el modelo cordobés al país. Los principales diarios del mundo siguieron estos debates que también retransmitieron algunos canales de televisión para mostrar las ideas de unos y otros.

Era esperable que Argentina volviera a estar en la primera plana de los medios internacionales con el resultado de las elecciones... Aun cuando éste no fuera el vaticinado por analistas o encuestadoras. Mucho antes del escrutinio -antes, incluso de que cerraran los comicios en el país- algunos portales españoles hablaban de la elección: un número récord de argentinos se había acercado a votar a las sedes habilitadas por las delegaciones consulares y las filas fueron muchísimo más largas delo habitual. Aunque sin llegar a los medios, el mismo fenómeno se repitió en muchas de las 137 delegaciones en las que había mesas para que los argentinos en el extranjero pudieran ejercer su derecho a voto.

Más tarde, pasada la medianoche y en las primeras horas de la mañana, en los portales de los principales diarios de Europa comenzaron a leerse las repercusiones de las elecciones presidenciales. Era previsible que hubiera balotaje no sólo por el funcionamiento del sistema electoral de Argentina sino también porque las tres principales fuerzas habían tenido performances similares en las PASO. Pero nadie esperaba que el ministro de Economía lograra posicionarse en el primer lugar y esa fue la sorpresa sobre la que hicieron foco los medios.

"Argentina, si va al ballottaggio: il peronista Massa sorpassa e contiene l’ultradestra di Milei", tituló el italiano Il Corriere della Sera. El País, de España, hizo foco en que la ultraderecha se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso. Un dato no menor para una sociedad en la que los parlamentarios han logrado torcer decisiones políticas.

RTVE tituló "Massa gana la primera vuelta de las elecciones en Argentina" y en la bajada apunta contra el desacierto de las encuestadoras: "Con más del 36% de los votos, Sergio Massa ha vencido a Javier Milei, a quien los sondeos daban como favorito".

Y en la misma línea editorializaron la noticia distintos medios del mundo. A pesar de que el conflicto en Gaza, entre Israel y Palestina, acapara la atención de los medios, los principales diarios y portales reservaron un lugar al resultado de las elecciones en Argentina. Especialmente los latinoamericanos: no sólo por cuestiones geográficas -son vecinos de Argentina y están a miles de kilómetros del conflicto bélico que preocupa al mundo- sino también por el modo en que las decisiones políticas argentinas pueden afectar al devenir de los ciudadanos en cada una de esas naciones.