El gesto invaluable de un árbitro con un futbolista que se lesionó

Con una carrera de ascenso meteórico, el joven futbolista Joel Sosa llegó a la primera de Boca de Mar del Plata y disputaba cada partido con una entrega descomunal. Semanas atrás, en el fragor de una jugada peligrosa, sufrió una fractura que impactó a todos: en especial a un árbitro que no dudó en realizar un gesto invaluable para su recuperación.

"Jugábamos contra Peñarol ese día, el 7 de octubre, y en una pelota dividida fui a trabar contra un rival con la mala suerte de que el chico levantó un poco más el pie y me dio de lleno en la tibia y peroné", contó el defensor en diálogo con MDZ, sobre la lesión traumática grave que obligó una operación.

Rápidamente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende", donde no le pudieron "acomodar el hueso", y los médicos que lo atendieron recomendaron una operación con carácter de urgencia que debía concretar por sus propios medios, al no tener obra social.

"Para que no se hagan callos en la tibia y selle mal.. Había que operarme lo antes posible", recordó y dijo que fue un momento "desesperante" donde tuvo que pedir ayuda.

Entonces apareció un donante que permitió la operación que se concretó en las últimas horas, que otorgó a la familia de Joel una suma cercana a los 2 millones de pesos, los cuales el futbolista asegura que devolverá "apenas pueda", pero fue otra noticia la que lo conmovió especialmente.

La nota que dejó el árbitro para dejar constancia de su donación - Foto: Hugo Lazarte

Se enteró que el árbitro que lo dirigió en el partido fatídico, Manuel Debrina, donó el dinero de su trabajo ese fin de semana para contribuir con su recuperación. "No lo podía creer, vi un posteo del periodista Hugo Lazarte, que sigue el 'Mundo Boca', y le pedí el contacto. Hablamos y le agradecí el gesto que tuvo conmigo, sin conocerme, le dije que mi familia también está muy conmovida con lo que hizo", valoró.

También en comunicación con este medio, el árbitro evaluó que "ya había donado un porcentaje de mi haber en otras ocasiones, pero cuando me enteré lo que le había pasado a este chico quise donarle el total de otro partido que me tocó dirigir". "Pedí que venga alguien de Boca al vestuario para donarlo todo, cuando supe que este chico no tenía obra social y lo necesitaba", agregó.

Ya vestido con su uniforme, el árbitro que emocionó a todos - Foto: Hugo Lazarte

"Me tocó el corazón porque sentí que el muchacho no tenía nada y necesitaba de la gente. Decidí unirme a la gente, porque yo soy uno más. Aunque el árbitro es mirado siempre de otra forma. Pero somos personas, seres humanos, que tratamos siempre de hacer lo mejor posible para trabajar e irnos a descansar con nuestra familia", ponderó el referí.

Sobre la donación, sus asistentes y colegas se comunicaron para agradecerles por el gesto y a todos les respondió lo mismo: "Todo lo que hago, lo hago de corazón". "Operación exitosa", publicó el futbolista esta mañana - Foto: Facebook Joel Sosa

Tras la operación, el crack de Boca espera volver a las canchas en unos cuatro meses cuando concrete con la rehabilitación correspondiente y está muy ilusionado con recuperarse "muy pronto y volver a los entrenamientos".

"Quiero agradecer a todas las personas que aportaron su grano de arena, que de diferentes maneras me ayudaron, ya sea donando o mandándome mensajes de apoyo. Valoro mucho eso", concluyó Sosa.