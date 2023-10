Astrología y elecciones: qué dicen las cartas para el próximo domingo

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones para definir quién será el próximo presidente de los argentinos y hay mucha incertidumbre en torno a lo que puede llegar a pasar.

La astróloga y tarotista Ayelén Romano hizo su análisis en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró: “El presidente que venga no la va a pasar bien”.

Romano, que cuenta con más de 60 mil seguidores en Instagram, contó que “la astrología en política se usa para buscar fechas beneficiosas. También hay astrólogos o tarotistas que trabajan para un solo político y se usa bastante esto de hacerle la carta natal a los contrincantes para sacarle los puntos ‘flojos’, ver por dónde se lo puede atacar”.

Y aclaró que la “famosa” carta natal “que anda dando vueltas de Macri es implantada, no es verdad la hora de nacimiento, la mandaron a poner para que nadie sepa su ascendente y no lo puedan atacar”.

Respecto de los comicios del próximo domingo, indicó: “La persona que menos posibilidades tiene es Bullrich, tomando a Massa, Milei y Bullrich. Más allá de eso, tanto Massa como Milei tienen cosas pasando en sus cartas natales que son muy buenas y que a los dos los deja en una buena posición”.

Sin embargo, opinó: “Lo que puedo decir con total seguridad y certeza es que yo no querría ganar estas elecciones porque se vienen cuatro años horribles (según la carta natal de Argentina). El año que viene y el próximo no van a ser fáciles, especialmente a nivel económico”.

Romano remarcó que “esto es a nivel global: no van a ser los años más fáciles del mundo, están repitiendo tránsitos que la última vez que se dieron fue la Revolución Francesa”. Y agregó: “Va a ser una década muy intensa para la humanidad”.

Finalmente, auguró: “El presidente que venga no la va a pasar bien. No sé qué quieren lograr, pero no creo que lo logren”.

