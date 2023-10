Cáncer de mama: 10 mitos y verdades sobre la enfermedad

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada para promover su diagnóstico precoz, incrementar el acceso a los controles y tratamientos.

De acuerdo a la International Agency for Research on Cancer, en el mundo se diagnostica en más de un millón de personas y 400.000 mueren al año por este motivo, en tanto que en Argentina se detectan 22.000 casos al año y es el cáncer más común. Se estima que el 77% de los casos nuevos y 84% de las muertes ocurren en mujeres.

Los 10 mitos y verdades sobre el cáncer de mama

1. ¿Detectar un nódulo es sinónimo de cáncer de mama?

La mayoría de los nódulos que se detectan en la mama son benignos. De acuerdo a la edad y al momento del ciclo podemos detectar quistes o nódulos sólidos como los fibroadenomas, que es el tumor benigno más frecuente de la mama.

2. ¿Las mujeres con pechos pequeños tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama?

El tamaño de las mamas no tiene relación con la incidencia del cáncer.

3. ¿Si no tengo antecedentes no puedo desarrollar cáncer de mama?

El 85% de los cánceres de mama son esporádicos. Esto quiere decir que la mayoría de las pacientes que presentan la enfermedad no tienen familiares directos con cáncer de mama.

4. ¿Tener hijos y amamantar garantiza no desarrollar la enfermedad?

Parir antes de los 30 años y dar de mamar está en relación a la disminución del riesgo, pero no garantiza la no aparición de la enfermedad.

5. ¿Los anticonceptivos orales son nocivos para la salud mamaria?

El uso de anticonceptivos orales de última generación con mínima dosis no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

6. ¿Los anti-transpirantes pueden provocar cáncer de mama?

Mucho se ha dicho sobre los anti-transpirantes y el riesgo de cáncer de mama; sin embargo, la relación entre ambos (en base a una supuesta obstrucción del flujo linfático y la acumulación de toxinas debido) no tiene un sustento científico.

7. ¿Dormir con corpiño puede dañar la salud mamaria? ¿Los corpiños con aro pueden provocar cáncer de mama?

No hay evidencia científica que demuestre que la utilización de corpiño afecte la salud de la mama. El uso de corpiño, independientemente de si tiene o no aro, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sólo en caso de que sea muy ajustado o esté rota la tela que lo contiene, el aro puede generar molestia y más raramente dolor en la parte inferior de la mama, pero esto es por mal uso o por defecto en la prenda antes que por la presencia o ausencia de aro. ¿Los corpiños con encaje o bordados, son nocivos para el pezón? Los corpiños no suelen ser nocivos para el pezón, siempre y cuando no generen roce o lastimen con alguna costura. Raramente puede haber alergias a determinados materiales que pueden irritar la piel. ¿Los corpiños deportivos son mejores que aquellos con aro? No existe un modelo de corpiño mejor o peor que otro. Todo tiene que ver con las preferencias de la mujer, lo que acostumbra a usar y la calidad del mismo. Los corpiños deportivos, al ser diseñados para la actividad física, tienen mejor sostén y contención de la mama al correr y saltar, lo que puede evitar el disconfort propio de estas actividades a dicho nivel.

8. ¿La mamografía es dolorosa?

No. Algunas mujeres con mamas sensibles pueden experimentar incomodidad, pero no dolor. Algunas mujeres pueden experimentar incomodidad durante la mamografía. Archivo MDZ.

9. ¿La mamografía produce cáncer?

Las dosis de radiación que se utilizan en una mamografía son muy bajas y no producen cáncer de mama ni de otro órgano. Si bien es cierto que la mamografía utiliza rayos, las dosis que se usan cuando la mamografía se realiza con un mamógrafo de última generación son sumamente bajas: es equivalente a la dosis efectiva de radiación que cualquier persona recibe por la radiación ambiente en el transcurso de un mes.

10. Los implantes mamarios, ¿pueden provocar cáncer o aumentan el riesgo de desarrollarlo?

La relación entre el cáncer de mama y prótesis mamarias ha sido tema de varios estudios de investigación, pero ninguno de éstos ha podido demostrar científicamente una relación de causa y efecto entre prótesis mamaria y cáncer de mama. Toda paciente que va a ser sometida a una cirugía de colocación de prótesis por motivos estéticos, debe previamente a la intervención realizar una mamografía y una ecografía mamaria.