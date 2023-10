Arrancan las inscripciones en colegios de la UNCuyo y hay novedades para las otras secundarias

Aspirantes para realizar el nivel secundario en colegios de la UNCuyo podrán preinscribirse desde este miércoles hasta el viernes. Se trata de la segunda etapa, anunciada hace menos de un mes, que incluye solo algunos establecimientos, mientras que aún la Dirección General de Escuelas (DGE) no avanzó en la difusión de las características que tendrá el proceso de inscripciones para el nivel secundario en las escuelas públicas de la provincia.

La pre inscripción de aspirantes será virtual, a través un sistema online, que estará disponible en las páginas web de cada una de las escuelas y de la UNCuyo en las fechas estipuladas para la carga de documentación. Esta pre inscripción tuvo su primera etapa para las escuelas técnicas, Liceo Agrícola y Enológico, y Agricultura (de General Alvear) del lunes 2 de octubre al martes 3.

La segunda etapa es la destinada a las pre inscripciones para las escuelas orientadas: Colegio Universitario Central, Departamento de Aplicación Docente, Magisterio y Martín Zapata. Esta se realizará desde este miércoles 18 hasta el viernes 20 de octubre a las 17. En el sitio oficial de cada escuela se habilitará el sistema para padre madre o tutor.

Para la selección de estudiantes, personal de la UNCuyo elaborará los promedios -a través de un programa informático propio- sobre la base de los promedios generales de las áreas o espacios curriculares debidamente certificados por las escuelas de procedencia. Estas calificaciones surgen de un certificado que elabora la DGE y que el postulante deberá obtener del GEM y adjuntar en el momento de completar la ficha de preinscripción.

Una vez realizada la pre inscripción, el jueves 2 de noviembre a las 12 del mediodía se expondrá el listado de ingresantes a través de la web de la UNCuyo. Luego, sigue la etapa de inscripción o matriculación que será obligatoria para estudiantes que deseen optar por la vacante adjudicada. La misma se llevará a cabo del lunes 6 al jueves 9 de noviembre por turnos debidamente informados en la página www.uncuyo.edu.ar/prensa.

Para la inscripción en escuelas de la UNCuyo deberá presentarse un certificado de calificación de la DGE que se consigue a través del GEM.

Foto: UNCuyo

En tanto, la exposición del segundo listado se realizará el martes 14 de noviembre, a partir de las 12 y la matriculación en este caso será solo para los nuevos asignados con vacantes desde el miércoles 15 al jueves 16 de noviembre.

Qué pasa con el nivel secundario dependiente de la DGE

Para muchas familias con chicos y chicas que pasan del nivel primario al secundario, esta falta de información a poco más de dos meses de fin de año resulta llamativa y desesperante. Habrá o no cupos suficientes, podremos elegir la escuela según la cercanía del hogar o del trabajo, mis hijos podrán continuar sus estudios con su grupo de amigos o no, cómo será afrontar esta nueva etapa si toca algo que no se ajusta a las necesidades del estudiante o su familia, son solo algunas de las preguntas que pueden surgir.

La modalidad de inscripciones para escuelas de la DGE será similar al año anterior.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Si bien, no hay información certera, fuentes cercanas al gobierno educativo aseguraron a este medio que no habrá muchos cambios con respecto al año pasado. "El sistema será similar al del Ciclo Lectivo 2023, con inscripciones en instancias", afirmaron.

Esto quiere decir que, probablemente padres, madres o tutores deberán realizar la pre inscripción por sistema GEM en una primera instancia con fechas diferenciadas para alumnos integrados, por cercanía al establecimiento, hermanos o hermanas de estudiantes de la institución, etc. En una segunda instancia se procederá a realizar una selección de opciones; una tercera destinada a la atención en supervisiones para estudiantes sin banco asignado previamente y una cuarta, y última etapa, de ubicación de estudiantes sin banco por la dirección en línea.