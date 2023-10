El polémico mensaje anti-Milei que apareció en las escuelas mendocinas

Esta mañana, varias escuelas en la provincia amanecieron con carteles que expresaban una fuerte oposición a la propuesta educativa de Javier Milei, uno de los principales candidatos en las elecciones nacionales.

Estos carteles, similares a los utilizados por agentes inmobiliarios al anunciar la venta de una propiedad, sorprendieron a los alumnos y padres que llegaron a las instituciones educativas esta mañana.

Los carteles en cuestión llevan el mensaje: "Si Milei gana se vende. Escuela pública. Últimos días gratis. Desalojo: 10 de diciembre," seguido del texto "Milei propiedades" y la frase "Retrasa la libertad."

Cartel en el Colegio José Vicente Zapata Foto: MDZ

Aunque no se ha identificado a la organización detrás de esta acción, una historia en Instagram reveló a una persona colocando uno de estos carteles en el Colegio Nacional Agustín Álvarez.

Javier Milei, cuya sorprendente victoria en las PASO lo sitúa como un serio contendiente en las próximas elecciones, ha propuesto un sistema de vales o vouchers para la educación en Argentina. Esta propuesta generó un debate encendido sobre el futuro de la educación pública en el país, con partidarios y detractores expresando opiniones divergentes sobre su efectividad y sus implicaciones.

Cartel Anti Milei en el Colegio Martín Zapata

Además del Colegio Nacional Agustín Álvarez, otros establecimientos educativos donde se han encontrado carteles o pintadas incluyen el Colegio Martín Zapata, Colegio Universitario Central, Colegio Magisterio (donde el cartel fue arrancado) y la Escuela José Vicente Zapata.

Un cartel en las puertas del CUC

Javier Milei se ha convertido en el candidato presidencial más apuntado por otros partidos políticos, ya que ha logrado captar la atención de la sociedad argentina.

En el Magisterio el cartel fue quitado por los alumnos Foto: MDZ

Su discurso enérgico y su promesa de un enfoque diferente en la gestión gubernamental resuenan en un electorado que se encuentra inmerso en la incertidumbre frente a una crisis que cada vez impacta con más fuerza.

Con las elecciones en el horizonte, la atención se centra cada vez más en cómo Milei y su propuesta de cambio podrían influir en el futuro político de Argentina.

La opinión de los estudiantes

Algunos estudiantes que se encontraban en las puertas de los colegios opinaron sobre los carteles. Valentina (16) comentó que no le da importancia a los carteles: "No le doy mucha importancia pero lo veo como una acción para meter miedo y un cambio de palabras. No hay esperanza en las escuelas con respecto a la situación actual, pase lo que pase sabemos que no va a haber ningún cambio positivo, no tenemos esperanza en que algo avance".

Por otro lado, Agustín comentó que: "Está bien que se manifiesten pero igualmente nadie le va a dar bola a los carteles. Estaría bueno que se preocupen todos los días por la educación y no solo cuando Milei dice algo".