Las razones por las que 2 de cada 10 vehículos no pasan la Revisión Técnica Obligatoria

Las vacaciones se acercan y, aunque en Mendoza la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es una exigencia, para muchos es el momento ideal para actualizarla y tener el vehículo en condiciones al momento de planificar la escapada solo, con amigos o en familia. Te contamos las razones por las que 2 de cada 10 autos no pasan la RTO y cómo hacer para evitar estas dificultades al momento de ir al taller.

Federico Doña, presidente de la Cámara de Verificadores de Automotores de Mendoza indicó que aproximadamente un 20% de los vehículos que asisten a realizar la RTO y pretenden conseguir su oblea, salen como "condicionales". Es decir, que tienen fallas y deben regresar antes de los 60 días para una nueva inspección con todo en condiciones para poder circular.

El principal impedimento a la hora de obtener la aprobación son los frenos tanto delanteros como traseros. "Un 20% de los vehículos no pasa la revisión por este problema", señaló Doña. Además, otro 16% sale condicional por no cumplimentar los aspectos de seguridad en la parte inferior del vehículo (extremos de dirección, rotulas, bujes, etc.). "Esto si no lo inspeccionás con el detector de holguras es difícil encontrarlo a simple vista", sostuvo.

Otros de los condicionantes son las ruedas, ya que "un 15% de los vehículos presenta un desgaste mayor al permitido", las luces que en un 12% tienen un foco delantero o trasero quemado, la carrocería, los amortiguadores que si no se miden con el banco de suspensión no se puede observar y los vidrios, generalmente por roturas de parabrisas.

En lo que va del año 100 personas han fallecido en siniestros viales en Mendoza.

Foto: Alf Ponce / MDZ.

"Lo más triste del último año fue escuchar lo que dijeron algunos políticos en sus campañas respecto a la RTO. Hablar de que un 5% de los accidentes solamente se produce por fallas mecánicas ¿Qué pasa si ese 5% lo trasladás a las víctimas por accidentes de tránsito? Y no hablo sólo de la gente que lamentablemente perdió la vida, hablo de la gente que sufrió accidentes y quedaron con discapacidad o similar, ¿esto no lo tienen en cuenta?. Tenemos que tratar de mejorar el parque automotor de la provincia para tener mayor seguridad vial" manifestó el presidente de la Cámara de de Verificadores de Automotores de Mendoza.

Lo cierto es que en la provincia han ocurrido un 10% más de siniestros viales en lo que va del año que en todo el 2022, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Seguridad.

Tener el vehículo en condiciones disminuye la probabilidad de protagonizar un siniestro vial.

Foto: Alf Ponce / MDZ.

"Estoy convencido de que la RTO ayuda a mejorar los vehículos y la seguridad vial. Nos tildaron de amigos del gobierno cuando no hay nada más lejos de la realidad", dijo Federico Doña y explicó que, además, la RTO "genera mucho trabajo, tanto de forma directa en los talleres como también de forma indirecta, talleres mecánicos, repuestos, etc".

