Los porteños necesitan más de $320.000 para no ser pobres

En plena crisis económica, de las más profundas que atravesó la Argentina, la pobreza es uno de los indicadores más dramáticos y no para de ascender. Con la fuerte caída del peso y el poder adquisitivo, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total están cada vez más lejos del alcance de los trabajadores. Durante septiembre, una familia porteña requirió de más de $320.000 para no ser pobre.

Para una familia de Hogar Tipo 1, conocido popularmente como "familia tipo", fueron necesarios $322.275 de ingresos para no caer en la pobreza, mientras que para evitar la indigencia le hicieron falta $185.044. En ambos casos, con propiedad de la vivienda, como para el caso de una pareja de jubilados, que requirieron de $157.756 mensuales para no ser pobres y $93.432 para no ser indigentes.

En el caso de los jóvenes económicamente activos y que cuentan con una propiedad, las sumas necesarias fueron de $108.890 y de $60.670, para evitar la pobreza y la indigencia, respectivamente. Mientras que para una pareja joven, propietaria de una vivienda necesitó de $180.759 para no ser pobre y, los que no cuentan con una propiedad, necesitaron $220.429. En ambos casos, para no ser indigentes, necesitaron $112.240.

Vale aclarar que el salario mínimo de septiembre se ubicó en los $118.000, mientras que para este mes sería de $132.000, por imposición del Ministerio de Economía de la Nación. A pesar del aumento debe considerarse la cotización del dólar, respaldo de la moneda nacional, que no para de aumentar y eso se traslada a los precios, aumentando el costo de las canastas.

El mismo informe presentó que para alcanzar la Clase Media son necesarios $491.217,43, y los incluidos entre los $322.274,93 hasta la franja media son "no pobres vulnerables" o integrantes del "sector frágil". Para ser considera dentro de los sectores acomodados, una familia requiere $1.571.895,76.