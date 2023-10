Ley de Alquileres: el duro comunicado del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentina

La Ley de Alquileres en Argentina se encuentra en una etapa decisiva, con implicaciones significativas para el futuro del mercado inmobiliario. Este martes, la Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión crucial en la que se debatirá si se aprueban o rechazan las modificaciones propuestas por el Senado en relación con la normativa vigente.

En esta votación, que arranca al mediodía, los legisladores deberán decidir si respaldan la continuidad de ley actual o las propuestas que buscan reducir la duración de los contratos, ajustar los valores de alquiler cada cuatro meses y permitir una mayor flexibilidad en la fijación de precios.

Previo al debate, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina emitió un comunicado titulado: "Ley de Alquileres: Inquilinos, Propietarios e Inmobiliarias, Rehenes de los Legisladores".

Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados Foto: Prensa Cámara de Diputados

El comunicado denuncia la irresponsabilidad de los legisladores y critica el dictamen mayoritario en el Senado, que, en su opinión, solo empeorará la difícil situación de los inquilinos en todo el país si se aprueba en la Cámara de Diputados.

"La situación no da para más. Estudiantes que no podrán empezar su ciclo de estudios porque no consiguen vivienda para mudarse a las ciudades universitarias, jóvenes que se ven imposibilitados de iniciar una nueva vida, familias enteras que no tienen donde mudarse y la política argentina mirando hacia otro lado, buscando culpables, cuando la única responsable de esta situación es la nefasta Ley 27.551 votada por unanimidad por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020 sumada la inflación descontrolada, la segunda más alta del mundo", dice el comunicado.

En el documento menciona que algunos legisladores intentan atribuir la responsabilidad de proporcionar viviendas dignas exclusivamente a los propietarios, sin asumir responsabilidad por los problemas creados por esta ley: "Con mucha ingenuidad o mucha viveza, quizás, algunos senadores y diputados quieren hacerles creer a los argentinos que los responsables de proporcionar una vivienda digna, son los propietarios y no se hacen responsables del desastre que causaron con la sanción de la Ley 27.551".

El comunicado señala que la tasa de vacancia de viviendas en alquiler en Argentina es "técnicamente del 0%" y que de ser sancionada "la ley en los términos planteados por el Senado de la Nación, los argentinos nos tendremos que olvidar por varios años de poder acceder a una vivienda en alquiler".

Por último, dieron una solución al problema de alquileres que atraviesa la nación: "Desde CoFeCI, insistimos que el único camino para salir de la actual situación, es volver a traer reglas de juego claras, razonables y equitativas para ambas partes, tanto para locadores como para locatarios. Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, esto se logra volviendo a los 24 meses de plazo mínimo legal, con actualizaciones según las partes acuerden voluntariamente y con incentivos ficales para alentar la inversión y la construcción de nuevas viviendas que sean volcadas al mercado locativo para aumentar la oferta que hoy es inexistente".

"Los Corredores Inmobiliarios de la República Argentina agrupados en CoFeCI necesitamos y exigimos con urgencia reglas de juego que permitan volver a la normalidad del mercado locativo", concluyeron.

Para leer el comunicado completo, hacé clic acá.