Un crucero tuvo que realizar una maniobra imprevista y esto pasó

Producto de una brusca maniobra, una piscina ubicada en el noveno piso de un crucero se transformó en una cascada. La mayoría de los pasajeros no notaron la acción, salvo por aquellos que se encontraban en la piscina. Las imágenes se viralizaron.

Mientras la nave atravesaba las aguas del caribe, entre Florida y las costas de Cuba, tripulantes detectaron una balsa flotando en el mar. Al desconocer si la pequeña embarcación estaba tripulada, decidieron esquivarla.

Al virar de manera repentina una de las piscinas, del barco Harmony of the Seas se desbordó y el agua cayó por seis cubiertas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Las imágenes fueron grabadas por el usuario @eloy4k quien tituló el video de la siguiente forma: "Imágenes de cuando se desborda la piscina del crucero Harmony of the Seas a unos 9 pisos de altura, luego que detectaron una balsa flotando en alta mar cerca de la costa de Cuba y tuvieron que hacer un viraje repentino para verificar si había personas. No se encontraron personas y recogieron la balsa para entregársela a la guardia costera".

En las redes la mayoría de usuarios felicitó al capitán: "Teniendo en cuenta la crisis de migrantes, éste capitán debe ser reconocido por su sacrificio humanitario al tratar de cuidar a la posible tripulación que pudo haber en la balsa".