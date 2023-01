Paula Insani: "El ascenso social está más atado al clientelismo político que a las herramientas que da la escuela”

Tiene clarísimo que la escuela es la gran “hacedora de oportunidades y es la entrada del estado en cualquier parte del territorio nacional. En cualquier pueblito perdido, tenés la escuela, y, a veces, un policía. El combate de la pobreza es desde la escuela, en la escuela y por la escuela”, enfatiza. Sin embargo, le preocupa que la política mire para otro lado: “Siempre hablamos de que tenemos una escuela de hace 150 años para un mundo que no conocemos, pero también tenemos una dirigencia de hace 150 años. Una dirigencia que no está viendo los cambios, que no mira hacia dónde va el mundo, que no está pensando en cómo gestionar esos cambios. Y ¿sabés qué es lo peor? Que no está haciendo que las cosas pasen”, reflexiona Paula Insani, madre de dos hijos, politóloga, empresaria PyME y referente de Padres Organizados.

No le saca el cuerpo a la lucha por la educación, aunque reconoce que es un problema que no afecta directamente a sus hijos. “Cuando pensamos en nuestros hijos, no pensamos solo en los propios, sino en toda una generación a la que tenemos que cuidar”, afirma.

Paula Insani representa a los padres en esta serie de entrevistas educativas que propone MDZ. Si hablamos de educación, deberían ser un actor imprescindible, sin embargo, hasta hace un tiempo, habían desaparecido de la escena.

- MDZ: Padres Organizados es un actor emergente en el mundo educativo, que apareció con el cierre de escuelas durante la pandemia. ¿Llegó para quedarse?



- PI: Nuestra idea inicial era pelear porque abrieran las escuelas y empezamos con ese objetivo. Arranca con seis papás que empiezan con una nota planteando que hay que abrir las escuelas. Nosotros les decimos los padres fundadores, pero de ahí tuvo una explosión enorme. Y a partir de ahí vimos la necesidad de organizarnos ad hoc, mientras iba pasando. Y ahí nos planteamos bueno, tenemos que contar quiénes somos cuál es nuestro objetivo.

Y nuestro objetivo fue “todos los chicos, todos los días en todas las escuelas”, eso que a nosotros nos parecía muy natural, al andar nos dimos cuenta que no era tan así.

En su momento eso tuvo que ver con la presencialidad, pero cuando empezamos a recibir información de distintos lugares -somos una red muy federal- durante la pandemia y pos pandemia, nos dimos cuenta de que ese objetivo, que parecía tan natural, tan lógico y tan obvio, estaba lejos de ser una realidad.

Por eso, más allá de que la intención inicial era abrir las escuelas y seguir con nuestras vidas, hoy somos conscientes que todavía tenemos un enorme trabajo por delante. Hay mucho por avanzar para poder lograr esa idea de que todos los chicos, todos los días en todas las escuelas, sea una realidad.

- MDZ: Entonces llegaron para quedarse…



- PI: Sí, Padres Organizados va a seguir siendo un actor, no sólo por este objetivo que mencionaba antes, sino también porque es un actor disruptivo. Nosotros no tenemos intereses creados, sólo queremos que las escuelas estén abiertas, que estén funcionando, que los chicos estén ahí. Hay una convicción muy fuerte de todos los papás y mamás organizadas de que la escuela pública es un bien social.

- MDZ: ¿La escuela pública? Tengo la impresión de que la mayoría de los Padres Organizados mandan a sus hijos a colegios privados.



- PI: Es así, muchos de nuestros hijos no van a la escuela pública, lo hacemos con pesar y hasta con culpa, porque nosotros pensamos que la escuela pública es un bien público y es el lugar donde se construyen las oportunidades.

Ese es nuestro único interés y eso es lo que nos vuelve disruptivos. Nuestra postura es que hay que recuperar la escuela de calidad y dentro de la escuela de calidad está la escuela pública. Insani representó a Padres Organizados en el Coloquio de Idea.

-MDZ: ¿Cómo definirías a Padres Organizados?



- PI: Padres Organizados no es una individualidad, es un equipo. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Todos tenemos un rol para ocupar, pero esto es un equipo, funcionamos como equipo. Tenemos mucha confianza, nos peleamos, discutimos, pero sabemos que estamos por lo mismo. Y esta discusión tiene que ver con que somos conscientes de que nuestros saberes no son certezas. Estamos todo el tiempo muy permeables a ir aprendiendo.

Otra cosa que nos caracteriza es el capital humano que es difícilmente replicable, creo que tenemos lo mejor de cada ciudad. Tenemos gente que sabe mucho, gente que tiene una expertise enorme en lo que hace y lo pone a disposición de un espacio que ni siquiera es una ONG. Es una inspiración, es una idea, es una convicción. Hay mucho talento humano puesto a disposición de un objetivo que, muchas veces, ni siquiera tiene que ver con su propia realidad, porque muchos ya tienen resuelta la situación de sus hijos y, sin embargo, siguen peleando por el resto.

Cuando pensamos en nuestros hijos, no pensamos solo en los propios, sino en toda una generación a la que tenemos que cuidar.

¿Un paso necesario?

-MDZ: Hablando de la estructura, el hecho de no ser ni siquiera una ONG, ¿lo ves como una fortaleza o como una debilidad? ¿Pensás que es un paso que deberían dar?



- PI: Nosotros tenemos estructura, lo que no tenemos es legalidad, o sea, no tenemos los papeles. Tenemos una estructura muy bien armada, que es toda vía instrumentos tecnológicos para poder garantizar el federalismo. Tenemos un chat de Padres Organizados que es el chat federal, donde hay una o dos personas por ciudad. Así nos vamos enterando de las cosas en tiempo real. Por ejemplo, en la escuela del Maitén, no tuvieron clases durante 50 días, había una mamá que nos contaba lo que iba pasando. Hay una mamá de Rosario del Tala que dice “mi hija hace un mes que no tiene clases”. Sabemos las cosas en tiempo real.

También tenemos un espacio de toma de decisiones, donde hay un representante por provincia que es el encargado de bajar la información a cada lugar, de forma tal que la información no solo circule de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Tenemos nuestra propia estructura. Lo que no tenemos es el papel, es la legalidad. Y, la verdad es que, hoy, la idea de convertirnos en una ONG no forma parte de nuestra agenda. Nos sentimos cómodos en un espacio que es disruptivo hasta en su forma de organización.

- MDZ: ¿Sentís que pasado el conflicto de la vuelta a la presencialidad la educación volvió a quedar otra vez fuera de la agenda social?



- PI: Creo que no. No es un problema de agenda, sino que tiene que ver con la pirámide de necesidades de Max Neef. Si no logramos resolver qué come la gente, va a ser difícil pensar en otra necesidad. En nuestro país lo cotidiano lleva mucho esfuerzo, hace que perdamos ahí mucha energía.

En el contexto de una crisis como la que tenemos, una inflación como la que tenemos, la prioridad de cada una de las familias será garantizar la comida, garantizar lo mínimo. No es que la educación pierde importancia, sino que la urgencia te va comiendo.

- MDZ: Está bien, eso desde las familias, pero ¿la política? ¿te parece que el gobierno en sus distintos niveles ve la educación como algo prioritario en su agenda?



- PI: Mirá, nosotros recibimos permanentemente mensajes de todos lados que dicen “otra vez no tuvieron clase porque faltó la docente”, “otra vez no tuvieron clase porque la escuela no tiene agua”, “otra vez no tuvieron clase porque no sé qué cosa” ¿qué hacemos con esto? Yo tengo la sensación de que la política vé que tratar de cambiar la educación tiene un costo muy alto y un beneficio inmediato que no aparece como ventaja, entonces no hace lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que seguir empujando para que la política se haga cargo de esta agenda. En la vida de las familias, la preocupación por la educación es permanente, incluso para el que manda a sus hijos a una escuela privada, que tiene que estar viendo cómo hace para pagar la cuota. Las familias en este país destinan recursos que no les sobran a tratar de que los chicos accedan a la mejor educación. Hoy, incluso, la educación pasó a ser una preocupación empresarial

- MDZ: ¿Cómo es eso?



- PI: Mirá, este año Idea nos convocó a Padres Organizados a formar parte de un panel de educación. Eso me parece algo alentador porque estamos pensando el futuro del país y no puede pensarse sin todos los actores sociales. Hace un tiempo hacíamos una broma y decíamos “cuando éramos jóvenes pensábamos la educación en términos de Freire, de libertad” pero hoy pensar la educación es pensar cómo incorporarse al mundo del trabajo, es ahí donde está la libertad. Para nuestros estudiantes, las posibilidades de movilidad y ascenso social están más atadas al clientelismo político y al narcotráfico que a la posibilidad de hacerse un futuro con las herramientas que da la escuela.

Una mirada sobre la gestión

- MDZ: Bueno, hablemos un poquito de la gestión del Ministerio de Educación post pandemia. ¿Vos cómo ves las medidas que se tomaron para tratar de subsanar el daño que generó el cierre de escuelas?



- PI: Nosotros vivimos en un teatro, donde representamos todo el tiempo cosas que en realidad no tienen que ver con lo que efectivamente pasa. Ahí yo tengo una mirada muy personal, muy taxativa. Argentina resiste todos los papeles. Vos mirás los papeles y estamos fantástico, mirás nuestros papeles en términos educativos y somos Finlandia. Y con estas medidas post pandemia pasa lo mismo. Son eufemismos que terminan tapando la realidad. “Vamos a incrementar una hora de clase en las escuelas”, ¡Bravísimo! ¿Con qué objetivo? Porque si poco es malo, mucho no va a ser mejor. Si a esa hora no le das un objetivo claro, no le das formación a los docentes para que sepan qué hacer, no sirve.

Como ejemplo, un detalle organizativo: los chicos están cinco horas en la escuela sin comer. Los padres nos dicen “salen muertos de hambre, no prestan atención porque tienen hambre”, y no es porque en la casa no les den comida, es porque un chico de 10 años no puede estar cinco horas sin comer.

El escenario post pandemia es el mismo escenario caótico que durante la pandemia, pero con presencialidad. Se toman medidas que tienen más que ver con la necesidad de demostrar que se hace algo, que con el impacto real que esa medida pueda tener. Y esto en realidad viene socavando la toma de decisiones de la política, viene deteriorando la confianza en la efectividad de las políticas públicas.

- MDZ: ¿Pensás que las medidas se toman a ciegas, no hay análisis de datos previos ni medición de impacto?



PI: No han mostrado ni un solo resultado del impacto de las medidas tomadas pos pandemia. Igual esto tiene un agravante que es la situación previa: no hay línea de base con la cual comparar. No tenemos datos, en este país no hay datos. Entonces te ponen medidas y te las muestran, “mirá qué buenas que son, qué impacto que tienen.” No, no lo sabemos. No sabemos cuál es el impacto porque no sabemos cuál es la línea base y porque, además, mentimos en las bases.

¿Cuántos chicos se desconectaron de la de la escuela durante la pandemia? ¿Cuántos se pudieron reincorporar? Pero reincorporar efectivamente, no decir que lo tenés en una planilla, sino que forma parte activa de la comunidad educativa de su escuela.

No hay datos. Cualquier medida que se tome es una falacia. Es hacer un “como sí”, pero que no tiene ningún tipo de resultado.

Nosotros insistimos mucho en que primero necesitamos información. Los datos tienen que ser públicos porque la educación es un bien público y porque nosotros, como ciudadanos tenemos, derecho a saber cómo estamos. Tenemos derecho a saber no solamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta y cuál es el impacto de esa inversión.

Te cuento una anécdota que a mí me desquició. A fines de 2020 tuvimos una reunión en la en la Departamental de Escuelas de Colón. Tenían las paredes llenas de cuadernillos. El gobierno mostraba que durante la pandemia había repartido miles de cuadernillos para que los chicos pudieran aprender en sus casas. Esos cuadernillos estaban en la dirección de la Departamental.

-MDZ: No habían llegado a los chicos…



- PI: No solo eso, mirá la perversidad. Las familias tuvieron que hacerse cargo de la educación de los hijos. Aquellos que, como mi hija, tenían la suerte de tener padres universitarios con algún capital intelectual, más o menos pudieron aprender. Pero del 100% de los adultos que acompañaron a los chicos en sus tareas durante la pandemia, el 84% eran mujeres, de las cuales, la mitad no había terminado el secundario. Esos chicos están en desventaja ¿cómo medimos eso? ¿cómo medimos el impacto de dar un cuadernillo? Un cuadernillo solo no es una política pública.

En los papeles las cosas están bien, pero en los resultados los chicos siguen quedando en el camino.

-MDZ: ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de Martín Müller, el presidente del Consejo de Educación de Entre Ríos?



PI: Nosotros no tenemos Ministerio de Educación, tenemos un Consejo General y Martín es el presidente, es como el ministro. Se pasea por todos lados mostrando logros de la provincia ¿qué logros?

Nosotros en Rosario del Tala tenemos una escuela que el último mes no tuvo ni un día de clases, por una cosa o la otra. En Entre Ríos hay mucha migración del campo a la ciudad, se cierran escuelas rurales pero no se crean nuevas escuelas en la ciudad. Entonces tenemos sobrepoblación en las escuelas y explota la infraestructura, no dan abasto.

Martín es una persona muy amable, es muy educada, es muy fácil hablar con él. Tenemos una relación directa porque Padres Organizados tiene un vocal en el Consejo General de Educación. Es una relación tan amable como infructífera. No hemos logrado ninguna discusión sensata y real que permita modificar la realidad de la educación de la provincia. Para que te des una idea, nosotros tenemos la ciudad más pobre del país que es Concordia, y tuvo las escuelas cerradas durante dos años.

El año pasado, cuando teníamos que volver a la presencialidad restringida, estuvimos 45 días sin clases por medidas de fuerza de los docentes. Tenemos chicos que salen de la escuela sin saber leer. Es más, tenemos institutos de formación docente que reciben gente que quiere estudiar que no tiene una adecuada comprensión lectora.

La escuela en la provincia de Entre Ríos está en crisis, pero de nuevo, en los papeles anda muy bien y en los discursos anda muy bien. Si vos lo escuchas hablar a Martín, es un observador de la realidad, como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando, como si no fuera un tomador de decisiones. Tampoco tiene equipos técnicos capaces de hacer que las cosas pasen. La situación de los estudiantes es crítica, la infraestructura está en una situación crítica y los docentes están en una situación crítica. Mientras, tenemos un gran comentarista de la realidad, pero que no toma decisiones. Necesitamos decisiones fuertes, de fondo.

-MDZ: Para terminar, si mañana tuvieras que asumir como ministra de Educación nacional, ¿cuáles serían las tres primeras medidas imprescindibles que llevarías a cabo?



PI: Empezaría por mejorar la situación de los directivos en las escuelas, porque cuando tenés un directivo que tiene una mirada, un objetivo claro y tiene apoyo, te cambia la realidad sin tener que hacer un cambio estructural. Empezar fuerte con formación docente, capacitaciones cortas para que ya vayan teniendo herramientas para ir impactando. Si a ese docente además lo estimulás y le mostrás que ser malo o buen docente no es lo mismo, también vas a generar un impacto inmediato. Por último, universalizar las salitas de cuatro y cinco y, si se puede, la de tres porque nosotros tenemos una sociedad que no está cohesionada, con mucha desigualdad, y si los chicos llegan a la escuela recién a los cuatro años, no alcanza. Para pensar en darle oportunidades a todos los chicos, hay que pensar desde la primera infancia. Necesitamos escuelas públicas de calidad, pero desde muy chiquititos.

Después a pelearnos con el cuchillo entre los dientes con todos (risas).