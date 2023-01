Denuncian a una empresa constructora mendocina por estafa millonaria

La empresa constructora mendocina llamada COBA, que tiene como dueños al arquitecto Fernando y Daniel Battistoni es denunciada por estafa. Aparentemente, sus clientes dieron grandes sumas de dinero pero las casas nunca fueron entregadas. Son más de 10 personas las perjudicadas y se estima que en total se entregaron 500 mil dólares. MDZ Radio dialogó con el abogado Leandro Matanó, una de las personas perjudicadas que perdió 70 mil dólares.

“Las ventajas que proponía este sistema eran bárbaras, ya que construyen fuera del terreno, vos no ves trabajar a las personas. Uno firmaba el contrato y supuestamente en cinco meses se entregaba el módulo. Una vez terminado, con una grúa lo traían. Previamente lo único que se tenía que tener en el terreno era la electricidad, la cloaca y el tanque de agua. Yo firmé el contrato el 30 de junio y entregué el 60% del monto, la idea era que a más tardar fines de noviembre tenían que tener los módulos. Cuando llega septiembre, comienzo a preguntar porque no venían a realizar el trabajo correspondiente en el terreno, un día vino una arquitecta clavó dos maderitas como para entretener el asunto. Ya en octubre no había una respuesta contundente para que se terminen las obras”, comenzó contando.

Como respuesta a sus exigencias, según detalló Matanó, uno de los dueños le mostró los aparentes módulos que debían entregarle “a la larga nos dimos cuenta que nos mostraban a todos el mismo”.

Finalmente, al llegar noviembre, el entrevistado contó que Fernando Battistoni se fue a Estados Unidos, y dejó de contestar los mensajes. “Cuando regresó siguió sin contestar, allí comenzamos a buscar en Google, donde aparecieron mensajes que decían que esta empresa era una estafadora. Los montos que las personas entregaban rondaban entre los 50, 60 y 80 mil dólares. A parte del 60% que se ponía en un principio luego venían las cuotas”, contó.

A partir de diciembre Matando detalló que comenzó a contactarse con personas que estaban en la misma situación que él. “Algunos empleados de la fábrica y arquitectos nos dieron una ayuda para poder reunirnos con otras personas que fueron víctimas. Somos 10 personas que ya hicimos la denuncia penal por estafa. Nos enteramos que hay unas 20 personas más aparte de los proveedores y empleados. Estos últimos inclusive hicieron manifestaciones en la puerta de la empresa ya que no les pagaban los sueldos”, dijo.

El modus operandi de la empresa COBA aparentemente consistía en mostrar a los cliente módulos que no eran los suyos, inclusive algunos eran revendidos. “Los recibos eran firmados por Fernando Daniel Battistoni, esta persona está muy complicada ya que hay una serie de delitos; administración fraudulenta, abuso de confianza. Además no tenían domicilio físico”, afirmó.

Mantanó explicó que la plata es “irrecuperable” .”Era una sociedad anónima simplificada, no tienen nada a su nombre, los pocos bienes que tenían a título personal se los han sacado de encima. Es muy poco probable ganar un juicio contra una sociedad fantasma. No creo que recuperemos nada, salvo de que la fiscal encuentre una cuenta en el exterior”.

Aparentemente, los pocos módulos que entregaban, los hacían con la plata que era brindada por los clientes que eran estafados. “Aparentemente el problema comenzó cuando ya no podían engañar a nadie más, ahí dejaron a 20 personas sin entregarles nada. Hay mucha gente importante dañada, abogados, médicos de renombre, entre otros” contó. Se estima que la empresa Coba robó unos 500 mil dólares. En el caso de Matanó, advirtió que él le entregó 70 mil dólares.

El damnificado contó que Fernando y Daniel Battistoni además de la empresa COBA, tenían una empresa paralela, dedicada a la construcción en seco, la cual dejó a muchas personas con construcciones “a mitad de camino o de mala calidad”.

“Esperamos que se eleve la causa a juicio, donde suponemos que habrá una condena penal. Todos sabemos que la plata ya la perdimos pero lo que queremos es que haya justicia, queremos que los condenen”, cerró.