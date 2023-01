La dura opinión de un venezolano que vive en Mendoza sobre Maduro

El contexto político y social en Venezuela ha logrado que miles de venezolanos y venezolanas lleguen a nuestro país. Para diciembre de 2021 según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en Argentina vivían 170.517 inmigrantes de dicho país. MDZ Radio conversó con Arquímedes Alemán, venezolano radicado en Mendoza, sobre su experiencia en nuestro país. Además opinó sobre la llegada del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la cumbre de la Celac, algo que finalmente no sucederá.

“Luego de realizar estudios en Estados Unidos, regresé a Venezuela en el 2015 por proyectos personales que tenía con mi madre. En el 2017 me fui a Mendoza, debido al estallido social y la represión. Nicolás Maduro en ese momento se opuso al Constituyente, la situación fue muy difícil. Por suerte, tenía un plan b, muchos amigos y familiares mendocinos me abrieron las puertas y no lo dudé”, contó el entrevistado.

Alemán detalló que si bien hay muchos venezolanos viviendo en nuestro país, muchos de los que decidieron llegar en su momento, han vuelto a emigrar debido a los problemas económicos. “Tienen un poco de miedo al deja vú, que pase lo mismo que en Venezuela. Yo creo que Argentina tiene mucho potencial, porque ha salido y entrado en crisis muchas veces, es diferente la situación”, resaltó.

El entrevistado indicó que pertenece a muchos grupos de venezolanos en nuestra provincia, y destacó que en su mayoría se han podido insertar laboralmente y rehacer su vida. En su caso, el es licenciado en Marketing y trabajaba en el rubro de turismo, además formó su familia y tiene una hija.

Arquímedes Alemán, rehizo su vida en Mendoza y formó su familia

Con respecto a la llegada de Nicolás Maduro al país, una posibilidad que recién sobre la tarde de este lunes quedó desestimada mediante un comunicado oficial, aseguró que “es una locura. Yo viví lo que fue la represión en el 2017, el mundo en general olvida muy rápido. Muchas personas toman esta situación a la ligera, pero el presidente de Venezuela, tiene un pedido de captura internacional. Es una persona que no le interesa lo que piensen los demás, donde ha participado de una represión absoluta. Esto daña la imagen de Argentina”.

Finalmente, mencionó la posibilidad de volver a su país y dijo que sería “muy triste”, debido a que la mayoría de las personas que estaban allí han emigrado y están dispersos en el mundo. “Si bien ya no se ve tanto la crisis, y ya no hay la escasez de alimentos de antes, la gente se ha acostumbrado a vivir con crisis”.