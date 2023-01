Año nuevo chino: cinco ceremonias para tener un buen año

Ana Kuo nació en Taiwan y, aunque se mudó a la Argentina hace 40 años, disfruta -y transmite- las tradiciones propias de su país. Sabe que hay un sentido detrás de cada gesto. Los rituales tienen siempre una explicación y por eso relata qué hay detrás de cada una de las cinco ceremonias con las que se celebra el Año nuevo chino,

"La fiesta es una fuerza muy importante", declara antes de expresar que la primera tiene que ver con el agradecimiento y eso atraviesa todo lo que seguirá. Detalla que el pueblo chino es muy trabajador y que por eso se celebra el inicio de un nuevo ciclo antes del inicio de la primavera. En realidad, la fiesta, que tiene lugar en la segunda Luna nueva luego del solsticio de invierno (en el hemisferio Norte), tiene lugar en el tiempo de siembra: la sociedad entera celebra tener la oportunidad de trabajar.

Y por eso la primera ceremonia es agradecer. Kuo -representante de la Asociación cultural chino argentina- explica que se agradece a través de los regalos y los más preciados son aquellos que tienen que ver con la salud porque esta es clave para emprender el nuevo ciclo. Al respecto, indica que este año remedios como ibuprofeno y paracetamol serán regalos muy apreciados.

La segunda ceremonia en la celebración del Año nuevo chino es la purificación. "Se limpia bien la casa", dice Kuo que enseguida aclara que no es sólo algo externo sino que "se trata de despojarse, de liberarse cosas que son cargas. Pueden ser cosas materiales o con las que uno carga su mente", detalla en diálogo con MDZ. Y comenta que esta es una ceremonia clave para entrar con más libertad al año nuevo.

Luego, enumera Kuo, se lleva a cabo la tercera ceremonia que es la renovación de los buenos deseos. "Se pide a los calígrafos que escriban los deseos para ese año. Lo más común es escribir primavera, que es renacer, Pero también hay quienes tienen deseos más concretos que piden a los calígrafos y luego tienen esos escritos exclusivos para colgar en sus casas o negocios".

Llega entonces la cuarta ceremonia que es clave y que tiene impacto a nivel mundial. Se trata de la gran reunión. "Es impresionante el encuentro entre personas que no se ven durante todo el año. Hay reuniones, se prepara comida, se comparte el té", dice la taiwanesa. Para poder concretar esta gran reunión, millones de chinos regresan a sus hogares y esta movilización se convierte en el mayor movimiento migratorio del año. Incluso quienes viven en sitios remotos se esfuerzan por regresar ya que es vital el encuentro con los familiares y con las propias raíces.

Con respecto a esta ceremonia, Kuo señala que si bien en los pequeños pueblos las cenas se realizan en casa familiares, en las grandes ciudades es cada vez más común que las familias enteras salgan a comer con el objetivo de "que nadie trabaje demasiado".

Esta ceremonia consiste en grandes banquetes en los que se sirven múltiples platos. En la mesa se destaca -y no puede faltar- el pescado. "Tiene un rol protagónico porque simboliza la abundancia. Pescado es homófono a una expresión que podría traducirse como 'es tanto que sobra'. Es infaltable", dice Kuo y aclara que "no se come filet sino el pescado puesto completo en el centro de la mesa". También hay variedad de fideos, que simbolizan la longevidad y "platos coloridos y vistosos". Según Kuo, "los más hábiles hacen hasta tallado de verdura".

La quinta y última ceremonia del Año nuevo chino es la socialización. "Se visita a los amigos, a los parientes. Hay visitas a gente a la que no ves durante todo el año. Volvés a tu pueblo, todos vuelven y por eso es un gran encuentro", comenta Kuo y añade que estas visitas incluyen un detalle peculiar.

"Cuando se visita a la familia y a los parientes, a los menores se les obsequia un sobre rojo con dinero para que puedan crecer bien. Lo que simboliza este sobre rojo es que se desea el buen crecimiento", describe y enseguida aclara entre risas que lo que "para unos es una bendición, para otros es muy duro porque si no está en buenas condiciones económicas tiene que dar el sobrecito. A los chicos se les da una vez al año y logran unos billetes".

Qué tener en cuenta al iniciar el año del conejo de agua

Ana Kuo reconoce que para muchos entrar al año del conejo puede ser apenas una anécdota. Pero para quienes creen sí tiene sentido ver cómo impactará en cada uno de los signos que integran el horóscopo chino.

"Según el 'Libro de la Tierra madre', que es un libro antiquísimo del I ching, que describe cómo es cada año, este año es el del conejo de agua", dice. Para comprender a que se refiere hay que tener en cuenta que un ciclo completo en la cultura china consta de 60 años a través de los cuáles se suceden los doce animales del horóscopo cinco veces: una por cada uno de los cinco elementos que, a su vez, tienen influencia durante dos años".

Kuo explica qué significa entrar al año del conejo de agua. "Será un año de mucho desafío, en el que el agua no llega en el momento en que se necesita sino después. Es un año un poquito difícil en el que habrá enfermedades", declara y sigue: "Por eso se aconseja aprender de la habilidad del conejo y no pretender hacer grandes cosas sino ir paso a paso y consolidarse".

Aparte recomienda "estar atentos a cualquier tipo de problema que puedan surgir". Sostiene que "no va a ser un año catastrófico", pero advierte que "tampoco será fácil".