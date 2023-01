Ramón Beclua: "Esta ley permite la recuperación de la nacionalidad española"

El cónsul general de España en Mendoza, Ramón Beclua Casas, se abrió en diálogo con MDZ respecto a la "Ley de Memoria Democrática" y la modificación de la "Ley de Extranjerías".

¿Qué buscan las nuevas normas promulgadas por España?

Esta ley no es para la llegada de extranjeros, es para la llegada de españoles. Es una ley que permite la recuperación de la nacionalidad española a aquellos que siendo descendientes de españoles de origen perdieron la nacionalidad por no haber mantenido la continuidad en el proceso de transmisión. También para hijos de españoles que se naturalizaban argentinos o para aquellos que al cumplir la mayoría de edad no optaban por la nacionalidad española y, por lo tanto, perdían ese derecho y sus descendientes también perdían la posibilidad de recuperarlos.

No es una ley específica para el exterior, no está concebida para la recuperación de la nacionalidad española, sino que es un elemento sobrevenido que digamos se contempla en los descendientes de aquellos españoles que dejaron España en la segunda mitad del siglo XX.

Hay una serie de supuestos y un instructivo muy claro y muy sencillo para que puedan orientarse. Esto se puede encontrar en la página web del consulado, nosotros tenemos cinco consulados generales en Argentina.

¿Cuánta gente podrá obtener la nacionalidad española?

Creo que es difícil, es difícil predecirlo, pero sin duda decenas de miles. Es indispensable tener más recursos humanos, nosotros estamos ahora mismo recibiendo unos 50 solicitudes diarias, o sea, que básicamente estamos hablando de 1200 al mes.

Si seguimos con este volumen tendremos, pues, unos 15.000 por año, 30.000 en el plazo de dos años, qué previsiblemente serán tres, porque yo creo que va a haber una prórroga como pasó con la Memoria Histórica, pues estamos hablando de 45.000 en Cuyo. O sea, duplicaríamos prácticamente nuestro registro de matrícula en tres años. Exclusivamente en Buenos Aires para darle una idea en 48 horas dieron 36.000 turnos, estamos hablando de cifras enormes en términos de gestión.

¿En qué consiste la modificación de la "Ley de Extranjerías"?

Facilita y agiliza la solicitud de visado por trabajo o por estudios. Hay una nueva categoría que se ha puesto como trabajadores altamente cualificados, que son aquellos que tienen un conocimiento, una preparación específica que les hace, digamos necesario para ciertos sectores económicos, que a lo mejor están en expansión o que tienen un desarrollo particular.

Tenemos una demanda importante en ciertos sectores, ingenieros, grados medios en diferentes sectores, hay muchísimas variantes.