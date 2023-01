Qué dijo el padre que dejó manejar a su hijo de siete años en ruta

El video se hizo viral, un hombre llamado Matías le decía a su hijo que enderece el volante en una ruta para que la camioneta con la cual trabaja no se vaya a la banquina. El hijo tiene siete años, en el video se lo ve nervioso y la situación generó indignación. "Jamás le dejaría el auto a mi hijo, asumo absolutamente mi responsabilidad, viendo las consecuencias que trajo en el momento no lo pensé, no tengo una explicación", dijo en un móvil ayer.

"En todo momento estuve alerta de lo que podía pasar, íbamos despacio y jamás publiqué el video en cualquier lado", expresó desde su casa de San Justo, partido de La Matanza. Lo cierto es que el hombre trabaja con su camioneta y ahora su licencia aparece suspendida en la página del Gobierno de Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El detrás de escena de la filtración del video incluye un problema familiar. En este sentido, Matías apuntó contra una familiar, quien habría viralizado la grabación: “Mi cuñada se lo sacó del celular a su suegra y ahora me extorsiona con eso. Buscan arruinarme la vida”. No quiso ahondar más en el tema.

Al tener la licencia obtenida en La Matanza, su suspensión fue una decisión conjunta entre la ANSV -organismo del Ministerio de Transporte- y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Para poder volver a manejar, deberá realizar un curso y un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante. Pero, además, como se trata de un conductor profesional, también fue inhabilitada su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

La indignación llegó al propio ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’onofrio, que sostuvo: “Este hombre no llega a entender que lo que le parece gracioso genera un riesgo inmenso en su hijo, en él y en los que van en la ruta”.