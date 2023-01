Los mejores tips para mantener una alimentación saludable en verano

El verano se presta para compartir, organizar juntadas, estar al aire libre y muchas veces suele ser difícil comer de manera saludable. Por esta razón, MDZ Radio conversó con la nutricionista, Agustina Zucarello, quien compartió una serie de recomendaciones para alimentarse de manera saludable.

"Es más importante lo que hacemos desde el 2 de enero al 23 de diciembre que lo que hacemos desde el 24 al 1 de enero. Esto aplica también por si te tomas unas vacaciones y descansas un poco. Esos días no van a tirar abajo el trabajo de todo un año de esfuerzo, de crear hábitos, de poder mejorar", comenzó explicando Zucarello.

El primer consejo que brindó es intentar que la comida deje de ser el centro en cada reunión y enfocarse en lo importante, en celebrar, en compartir. "En el caso de las vacaciones también puedes disfrutar del descanso que tanto bien hace, de poder relajarnos, desconectar simplemente con descansar, baja esa hormona del estrés de cortisol que nos impide bajar de peso, que nos hace retener líquidos. Es importantísimo también poner el foco en lo verdaderamente importante, entonces siempre disfrutar", aconsejó.

La especialista remarcó la importancia de "comer sin culpa", pero sí de manera consciente, poner atención en lo se esta consumiendo y lo que se quiere comer. Es necesario pensar que es lo que quiero consumir

Además, la especialista recomendó no saltarse comidas. "Muchas veces como sabemos que tenemos una reunión donde vamos a comer de más, las personas se saltean comidas, esto genera muchas veces que consumamos el triple", agregó.

"Lo recomendado es alimentarnos cada cuatro horas y de manera completa, y no saltearse, ya que después comes el triple o el cuádruple. Si yo se que voy a una reunión donde en lo que coma me va a faltar ensalada, me van a faltar verduras, compensó y lo consumo en otra comida".

La nutricionista, remarcó la importancia de la planificación de las comidas en las reuniones. "Si nos reunimos entre varios, podemos dividirnos las comidas, de esta manera no sobra de manera excesiva y terminamos comiendo durante días lo mismo", aconsejó.

"El estar un poco más consciente de lo que uno hace, de lo que uno come, permite escuchar nuestro cuerpo. Si te pasaste y comiste, por ejemplo, carne y asado todos los días, vas a querer meter un poquito más de verdura. Naturalmente el cuerpo te lo pide", agregó.

También, para la nutricionista, es importante no olvidarse de incluir las frutas y las verduras, porque son alimentos que aportan muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales y también te ayudan a la saciedad. "Esto también puede ser un tiempo hasta de estar un poco más relajado para cocinar y darse espacio para probar cosas nuevas, dejar de comprar comida comprada, consumir otro tipo de harinas, por ejemplo", señaló.

Además, a pesar de que en esta época es probable que cometamos "desarreglos" en la comida, "es importante volver a la alimentación saludable" , según la especialista. También podemos aprovechar para plantearnos pequeños objetivos concretos, cómo por ejemplo, cocinar en vez de una vez al mes, todas las semanas.