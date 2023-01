La moraleja viral más linda para empezar 2023

El exceso de información está a la orden del día. La tecnología cambió el modo en que nos saludamos para fin de año, el modo en que consumimos reflexiones anuales y hasta el modo en que deseamos buenos augurios para el año que comienza. ¿Cómo hacer para lidiar con tanto saludo, tanta reflexión, tanta vorágine de fin de año y no vaciar de contenido cientos de profundos mensajes y deseos?

Nadie cuenta con un curador de contenidos ni con un editor de mensajes; pero si de algún modo ayuda, quiero compartir esta pequeña reflexión, fábula, cuento o moraleja que me llegó al whatsapp y viene curada entre los cientos de mensajes que recibí. Una de las que más me gustó para encarar con más esperanza un 2023 desafiante.

El cuento se llama "La piedra y el hombre". Y dice así. La piedra... el distraído, tropezó con ella. El violento, la usó como proyectil. El emprendedor, construyó con ella. El caminante cansado, la usó como asiento. Para los niños, fue como un juguete. Drummond, hizo poesía con ella. David la usó para matar a Goliat. Miguel Ángel hizo la más bella de las esculturas. Y en todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. El año que viene es el mismo para todos, depende de nosotros lo que hagamos con él.

Acompaño este mensaje de whatsapp con una breve reflexión personal. No pretendo que el 2023 nos iguale a todos. Por supuesto que las realidades de cada uno son diferentes y la posibilidad de hacer algo con una piedra también. Cada uno tiene sus oportunidades únicas, sus debilidades, sus talentos, sus carencias particulares y su propio potencial. Sin embargo, el año 2023 plantea para muchos un desafío más o menos universal: llegar a diciembre mejor de lo que empezamos. Miremos bien qué podemos hacer nosotros con esa piedra; miremos desde una y otra perspectiva esa piedra para ver cómo podemos resolver lo que nos plantea. El 2023 viene con muchos desafíos; nos bajemos los brazos antes de encararlos. Nadie dice que las cosas son fáciles y se resuelven enseguida. No subestimemos lo que podemos hacer en 1 año y no sobre-estimemos lo que podemos hacer en 1 mes. En un año se pueden hacer cosas maravillosas con una piedra.

Y como país, como argentinos que somos, también podemos pensar en el 2023 como una piedra para tropezar, como una piedra que es un obstáculo que jamás podremos superar, como una piedra que otra persona usará para agredirnos. O bien, podemos ver a esa piedra como un gran obstáculo en un camino donde al empujar todos juntos, podremos correrla y seguir caminando hacia adelante. Este es un año de elecciones presidenciales. ¿Queremos ver a las piedras como un objeto para poner en el camino de nuestra Argentina a cuánto ser humano se cruce por él? ¿Queremos realmente empujar entre todos para sacar una piedra gigante del camino y avanzar? Elegí creer en que la Selección ganaba el Mundial de Qatar. Ahora elijo creer en que todos juntos podemos sacar esa piedra gigante del camino de nuestra patria para que, de una vez por todas y con nuestros consensos y disensos, pensemos en una nación a largo plazo donde las piedras grandes que bloquean los caminos sean puestos por los traidores a la patria y que no por un ciudadano que busca el bien común de su país. Y a quien le toque ser el nuevo presidente, que vuelva a entender una vez más, que la base de su poder está en la persona que se despierta todas las mañanas para trabajar, para educarse y para sacar este país adelante. Necesitamos que nuestros funcionarios políticos nos acompañen en esa tarea - que este 2023 podamos ser piedras que los políticos vean para sacar lo mejor de ellos y que no seamos piedras para dejar al lado del camino y usarlas para tirarlas contra otros políticos.