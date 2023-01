Entretenernos o no entretenernos. Feliz 2023 ¿El tiempo es refractario?

Nadie lo reconoce.

Porque no es como los demás….

¡Soy yo!

-gritó-.

No se alcanzaron a Ver en él… prójimo.

¡Dios

El único que está donde estás!

Año nuevo

¿Qué es lo nuevo?

¿O lo nuevo es el algoritmo?

Y la oferta de entretenimientos en el vaivén de noticias reales y fake

news que abisman nuestra atención, en lo coyuntural, en lo inmediato, en la

épica del conflicto…

Y la aversión a lo obvio que nos trasciende.

Y la heroicidad de la confrontación.

¿Cuál es nuestra pertenencia a una realidad en común?

¡Además del virus!

Y un brote de alteridad…

Y el negacionismo de la unidad.

Apedreamos los espejos.

Y nos quedamos a oscuras…

A modo del nuevo espejo Dios nos hizo prójimo.

Lo buscamos para poder mirarnos.

El hombre lleva en sí un misterioso deseo de Dios.

Muchos contemporáneos nuestros podrían objetar que no advierten

en absoluto un deseo tal de Dios

¿Qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre?

Ni siquiera la persona amada, de hecho, es capaz de saciar el deseo

que alberga en el corazón humano; es más, cuanto más auténtico es el amor

por el otro, más deja que se entreabra el interrogante sobre su origen y su

destino, sobre la posibilidad que tiene de durar para siempre.

Cada deseo que se asoma al corazón humano se hace eco de un deseo

fundamental que jamás se sacia plenamente.

El hombre conoce bien lo que no le sacia, pero no puede imaginar o

definir qué le haría experimentar esa felicidad cuya nostalgia lleva en el

corazón. No se puede conocer a Dios sólo a partir del deseo del hombre.

Desde este punto de vista el misterio permanece: el hombre es buscador del

Absoluto, un buscador de pasos pequeños e inciertos.

Los ojos reconocen los objetos cuando la luz los ilumina. De aquí el

deseo de conocer la luz misma, que hace brillar las cosas del mundo y con

ellas enciende el sentido de la belleza.

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre,

sino de liberarlo, para que pueda alcanzar su verdadera altura”.

(Audiencia general del Papa Benedicto XVI, Miércoles 7 de noviembre de 2012)

¿Qué es la mirada?

Desalojar o reunirse con uno mismo en el otro.

«todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo

vosotros con ellos» (Evangelio según san Mateo 7, 12).

Nadie alcanza a Ver más que como le miraron…

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.